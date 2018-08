Il Toscana Auto Collection a Montecatini Terme

Questo fine settimana all'ippodromo Sesana Snaitech

Tutto pronto all’interno dell’ippodromo Sesana di Montecatini Terme per ospitare sabato 1 e domenica 2 settembre la prima edizione di Toscana Auto Collection, la mostra mercato dedicata alle due e quattro ruote d’epoca e a tutte le cose che girano intorno a questo fantastico mondo, fatto di tanti appassionati collezionisti e curiosi. La città capitale delle terme diventa, per un fine settimana, punto di riferimento di tutti coloro che sono alla ricerca di un mezzo d’epoca come quello appartenuto al padre o addirittura al nonno, oppure di un ricambio particolare, introvabile diversamente o, altro ancora, semplicemente appassionati di belle auto che, per l’occasione, verranno esposte come vere e proprie opere d’arte.

Ricco il calendario delle manifestazioni collaterali che si riallacciano anche all’attività sportiva prevalente dell’ippodromo con la visita del museo e della sala Varenne per poi spaziare attraverso le mostre dedicate alla Lambretta Innocenti ed e alla Vespa Piaggio, a quella retrospettiva sulla storia della mitica Fiat 500 e a quella che vede esposti molti trattori e macchine agricole utilizzati, nel passato, nelle nostre campagne. Particolare cura è stata dedicata all’allestimento dello spazio dedicato ai “lampeggiatori blu” cioè a tutti quei mezzi in servizio alle Forze dell’Ordine ed alle associazioni di volontariato che hanno caratterizzato la storia del nostro paese: sarà possibile ammirare fin nei minimi particolari, i mezzi che furono in dotazione ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, ai Vigili del Fuoco ed alcune autoambulanze sapientemente mantenute o restaurate. Tra questi mezzi spicca la presenza delle imponenti moto Guzzi appartenute ai Corazzieri ed utilizzate per scortare il Presidente della Repubblica nei suoi spostamenti ufficiali.

Toscana Auto Collection dedica ampi spazi anche alle auto tuning, cioè a quelle auto modificate nell’aspetto esteriore rendendole più performanti, munite di particolari impianti stereo per la diffusione della musica e ad una “vistosa” esposizioni di auto americane.

Una attenzione particolare è stata dedicata anche all’accoglienza del pubblico in generale, offrendo oltre ai grandi parcheggi gratuiti e un accurato servizio di ristorazione e bar, una attrezzatissimo parco giochi con animatori per i bambini, la possibilità di effettuare un romantico giro in carrozza e l’effettuazione di un mercatino dell’antiquariato con tanti oggetti curiosi ed interessanti.

I protagonisti della manifestazione rimangono comunque le auto e le moto d’epoca esposte fino al lungo pista e i tanti ricambisti con i loro “tesori” indispensabili per terminare il restauro del mezzo tanto amato.

Toscana Auto Collection rimane aperta al pubblico in entrambi i giorni, dalle ore 9 alle ore 18 ed è prodotta da Pinocchio Associazione Culturale in collaborazione con l’Assessorato alle attività produttive del comune di Montecatini Terme e l’ippodromo Sesana Snaitech. Info 0572 478059 3285924115 3914121018