IL Tornabuoni accoglie i suoi ospiti

IL Tornabuoni, il più nuovo hotel di lusso indipendente a cinque stelle di Firenze, è aperto nel cuore della città rinascimentale. Situato lungo Via Tornabuoni nello storico Palazzo Minerbetti del XII secolo, l’elegante e raffinata struttura offre 62 camere e suite arredate con gusto nel cuore di Firenze.

Il nuovissimo hotel lifestyle di lusso di AG Group segna il debutto del marchio The Unbound Collection by Hyatt in Italia, noto per i suoi hotel indipendenti e unici nel loro genere che offrono esperienze su misura per ispirare gli ospiti.

Questa nuova partnership in franchising consente ad AG Group di sfruttare la rete di distribuzione globale di Hyatt e il pluripremiato programma fedeltà World of Hyatt per gli ospiti, pur rimanendo libero di mantenere l'individualità e l'indipendenza uniche de IL Tornabuoni, affermandosi come una struttura esclusiva a Firenze. L'apertura dell'hotel IL Tornabuoni rappresenta una pietra miliare davvero importante per Hyatt in quanto consente al marchio The Unbound Collection by Hyatt di debuttare in Italia e firmare il primo hotel Hyatt in Toscana.

“Siamo entusiasti di accogliere gli ospiti in questo straordinario palazzo e simbolo iconico di Firenze”, afferma Andrea Girolami Presidente e CEO di AG Group per l’hotel IL Tornabuoni. “IL Tornabuoni è davvero una struttura mozzafiato e non vediamo l'ora di offrire agli ospiti dallo spirito indipendente un'esperienza sofisticata ma senza script. Firenze sa custodire e conservare lo spirito della sua ricchezza artistica e culturale. I viaggiatori in questa città eccezionale troveranno tantissime opportunità per imparare, crescere e divulgare vivendo il monumentale passato storico di Firenze”.

Lo storico edificio de IL Tornabuoni, uno dei più prestigiosi di Via Tornabuoni è stato acquisito da Hines European Core Fund (HECF) nel 2016. Risale al XII secolo e si sviluppa su sei piani, e di questi cinque sono destinati all’hotel lifestyle cinque stelle lusso, per un totale di oltre 5.000 metri quadrati. Il centro storico di Firenze, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1982, sta vivendo un momento di grande rinascita e insieme a IL Tornabuoni è pronto ad accogliere il ritorno del turismo.

Il restaurato Palazzo Minerbetti ha conservato gran parte del suo patrimonio fiorentino con interni all'avanguardia e l'aspetto imponente della proprietà unisce perfettamente il prestigio storico alla bellezza moderna. A pochi passi dallo storico Ponte Vecchio e dall’Arno, gli interni meticolosamente curati de IL Tornabuoni sono stati progettati appositamente per l'hotel dall'architetto milanese Andrea Auletta.

LE CAMERE E IL DESIGN DEGLI INTERNI

L'interior design italiano, sapientemente curato, è stato creato esclusivamente per l'hotel. Ciascuno dei cinque piani della struttura offre una varietà di colori distinti come un cenno al periodo rinascimentale, che incarna la ricca storia della città e la magnificenza artistica incorporando i colori regali e audaci delle gemme tra cui il verde acqua vibrante, il blu intenso, il giallo sole, il vermiglio energico e il grigio tenue. La carta da parati è stata progettata su misura e per gli arredi sono stati utilizzati tessuti lussureggianti tra cui seta, velluto e lana. La maggior parte delle camere e delle suite mette a disposizione degli ospiti due letti matrimoniali, una rarità sia in Italia che in 'Europa, insieme a bagni imponenti che ricordano la sontuosità delle antiche terme. Molte camere e suite offrono una vista mozzafiato su alcuni dei luoghi più famosi e suggestivi della città.

I RISTORANTI

Gli ospiti de IL Tornabuoni possono usufruire di diversi punti di ristoro situati in tutta la struttura. A primeggiare è il ristorante gastronomico Lucie situato al quarto piano. Offre agli ospiti un menu di piatti fusion italiani estremi in uno spazio intimo ed elegante. Progettato in un delizioso tono di rosa e in un audace blu pavone, gli ospiti qui godono di un ambiente sofisticato per un pranzo o un aperitivo conviviale, con una selezione di alcuni dei migliori vini italiani e internazionali abbinati a un menu su misura dei cocktail molecolari più audaci di Lucie.

L'elegante Terrazza delle Farfalle si affaccia su Santa Maria Novella, San Frediano, la Chiesa di Ognissanti e le tante altre bellezze dello skyline rinascimentale di Firenze. Lasciate che il barman della terrazza illumini la vostra serata con un menu di cocktail d'autore e stuzzichini, per una serata indimenticabile sotto le stelle. Nel cuore de IL Tornabuoni, La Cave vanta una vasta selezione di rinomati vini italiani, francesi e internazionali.

Gli ospiti possono assaporare un menù accuratamente studiato di salumi e formaggi regionali insieme alla degustazioni di vini dei vigneti locali e di quelli nazionali e internazionali. Con attrezzature sofisticate e le ultime tecnologie, La Cave è la sala riunioni perfetta o lo spazio multifunzionale per feste private ed eventi aziendali.

Nelle prossime settimane si aggiungeranno a questo palcoscenico enogastronomico altre sorprese.

IL FITNESS

Il centro fitness offre attrezzature all'avanguardia e sessioni di personal training. Per chi cerca esperienze di fitness meno convenzionali, gli ospiti possono approfittare dello yoga sulla terrazza panoramica e dei campi da golf toscani nella campagna circostante.

Di proprietà di AG Group, IL Tornabuoni fa parte della collezione AG Hotels, un portfolio creato nel 2011 che comprende 11 boutique hotel 5 stelle e 4 stelle a Firenze e Roma. AG Group è il primo gruppo alberghiero italiano di proprietà e gestione italiana, creato dal Presidente, Andrea Girolami. La formazione del marchio AG Group, che ha subito un rebranding nel 2019, prende il nome dalle iniziali del suo fondatore (AG) ed è stata una fusione tra aziende di turismo incoming che Girolami aveva precedentemente creato e diretto dal 2000, tra cui il DMC/tour operator Boutique Viaggio. Girolami porta oltre vent'anni di esperienza nel turismo e nell'ospitalità ad AG Group, le cui capacità includono tutti gli aspetti della domanda turistica interna con boutique hotel, DMC/tour operator e gestione di eventi, consulenza alberghiera, ristoranti e case di riposo.

I piani di AG Group per il futuro includono l’acquisizione di altri hotel di lusso per espandere il portafoglio di AG Hotels. “La nostra strategia di sviluppo per AG Group inizia con le principali città d'arte italiane tra cui Firenze con l'hotel IL Tornabuoni e poi Milano, Venezia e Roma per i segmenti lifestyle e lusso.

Stiamo inoltre valutando nuovi progetti e sviluppi nelle altre principali destinazioni turistiche italiane. Il nostro obiettivo è offrire ai nostri ospiti un servizio ancora più attento, professionale, che viene dal cuore, oltre a una tecnologia avanzata soprattutto per quanto riguarda i mercati emergenti", osserva Andrea Girolami, CEO di AG Group. “AG Hotels, la nostra ultima acquisizione che è nata due anni fa come rebranding di un gruppo fondato diversi anni prima, è la nostra priorità e i valori a cui miriamo sono quelli di eccellenza, prestazioni, innovazione, autenticità e artigianalità solo per citarne alcuni.

"