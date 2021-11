Il Tirreno, nuovo direttore: è Luciano Tancredi

Luciano Tancredi, 57 anni, un passato anche a Il Messaggero e alla Rai, è il nuovo direttore de Il Tirreno: firmerà l'edizione di domani 5 novembre 2021. Dopo l'annuncio della Società Editrice, il Gruppo SAE, e l'incontro con il Comitato di redazione, Tancredi ha illustrato all'assemblea il programma politico-editoriale. Successivamente, l'assemblea ha votato il gradimento: 41 i sì, 12 gli astenuti, 3 i voti contrari. Una scheda nulla. Il Cdr ha comunicato al nuovo direttore l'esito della votazione insieme agli auguri del corpo redazionale.

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana accolgono con un non formale augurio di buon lavoro il collega Tancredi, dichiarandosi pronti a una leale collaborazione, come del resto è sempre avvenuto, nel naturale rispetto dei ruoli. Contemporaneamente, il presidente e gli organismi dirigenti dell'Ast, rivolgono un cordiale saluto al direttore uscente, Stefano Tamburini, con il quale non è mancato un proficuo dialogo, soprattutto nei momenti in cui il giornale è stato fatto oggetto di aggressioni e minacce.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha commentato la nomina del nuovo direttore del quotidiano “Il Tirreno”.

“Mi complimento e faccio un grande in bocca al lupo a Luciano Tancredi, da oggi alla guida del Tirreno. Sono certo che il nuovo direttore saprà condurre con professionalità ed entusiamo la testata che da moltissimi anni informa i cittadini del territorio e svolge un ruolo essenziale nella comunità livornese.Buon lavoro al nuovo direttore e un saluto a Stefano Tamburini che ha condotto il Tirreno in una fase non semplice dopo il passaggio da Gedi a Sae”.