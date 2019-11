Il Tirreno: deturpata l'insegna della redazione del giornale a Montecatini

Nei giorni scorsi ignoti avevano imbrattato anche quella di Piombino. Le parole del direttore Fabrizio Brancoli contro la campagnoa d'dio sui social. La solidarietà dell'Ordine dei giornalisti nazionale e della Toscana

"Al buio, ben nascosti -dichiara all'agenzia Ansa Fabrizio Brancoli, Direttore del Tirreno- da persone che non sanno confrontarsi civilmente, hanno scritto una parola, un insulto su una targa. Quanto vale, quanto pesa, un fatto del genere? È un gesto piccolo per le sue conseguenze, miserabile per il suo intento ma pericoloso per il suo potenziale. È un’avvisaglia, una pessima previsione meteo per il clima di una comunità. Purtroppo accade a Piombino, dove una richiesta di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre è, per il momento, stata respinta dall’amministrazione comunale. Il Tirreno racconta la realtà e dà voce a tutti i suoi protagonisti. Sostiene le proprie opinioni, accoglie quelle altrui, fa informazione professionale e crede nella libertà. È il suo dovere; è anche il suo diritto. Un diritto-dovere che viene esercitato a testa alta, e non ci sono gesti vigliacchi che cambieranno questa cosa".

Solidarietà alla redazione del giornale livornese viene espressa dall'Ordine dei giornalisti della Toscana, da Elisabetta Cosci, vicepresidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti e dai componenti toscani del consiglio nazionale.