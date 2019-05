Aeroporto di Firenze, il Tar boccia l'ampliamento: no alla nuova pista

Accolta la linea dei Comuni e dei comitati della Piana e di Prato. Il decreto di "Via" (Valutazione impatto ambientale) è stato annullato dai giudici. Falchi (Sesto): "Grande vittoria, pista incompatibile con il territorio"

Colpo di scena sull'ampliamento dell'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze. Il Tar, con una sentenza pubblicata oggi, a seggi chiusi, ha di fatto accolto i ricorsi dei Comuni di Calenzano, Carmignano, Poggio a Caiano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa e Prato, oltre a quelli presentati dai comitati cittadini.

In pratica il decreto di "Via" (cioè, Valutazione impatto ambientale) del Ministero è stato annullato dai giudici amministrativi toscani, per i quali conterrebbe troppe prescrizioni.

Un colpo durissimo per Toscana Aeroporti, chissà quale strategia intraprenderà adesso la società che gestisce lo scalo fiorentino.

"Con la sentenza n. 793/2019 il TAR della Toscana ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Sesto Fiorentino contro il decreto di VIA per il progetto del nuovo aeroporto di Firenze - fa sapere il Comune di Sesto - I giudici hanno accolto pienamente il ricorso, giudicando illegittimo il decreto di VIA poiché non ha compiutamente valutato l’impatto ambientale del progetto, prevedendo un elevato numero di prescrizioni che per tenore di fatto hanno posticipato la valutazione dell’impatto ambientale alla effettiva realizzazione del progetto. Tra gli elementi di criticità, anche la costituzione dell’osservatorio ambientale senza il coinvolgimento dei Comuni interessati dall’opera.

“Una giornata di straordinaria importanza per il nostro territorio e il suo futuro. Il TAR ha riconosciuto la validità delle ragioni dei Comuni, delle associazioni, dei comitati contro un’opera che noi riteniamo sbagliata - afferma il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi - Si tratta di una grande vittoria, che dovremo senz’altro approfondire, ma che nella sostanza è chiara: il decreto di VIA è illegittimo e cade, pertanto, tutto il castello giuridico e amministrativo messo su anche con alcune forzature per arrivare a realizzare a tutti i costi una pista incompatibile col nostro territorio e illegittima dal punto di vista giuridico. Un pensiero, oggi, va a tutti gli amministratori e ai cittadini che per anni si sono battuti contro un’opera sbagliata. L’unico rammarico è che a questo risultato si sia dovuti arrivare per via giudiziaria e non attraverso la politica”.

Esulta anche il sindaco di Camignano Edoardo Prestanti: “Vittoria. Abbiamo bloccato l’aeroporto di Firenze e salvato l’ambiente e la salute della Piana. Siamo riusciti in un’impresa che sembrava impensabile – ha proseguito il primo cittadino -, ossia bloccare una delle opere più sbagliate e pericolose sia per l’ambiente che per la salute di tutti i cittadini. Adesso approfondiremo meglio le motivazioni, ma la sentenza è chiara, il decreto di Via è illegittimo”. E infine: “Il mio pensiero va a tutti i colleghi con i quali abbiamo marciato, molte volte anche in solitudine, e a quel popolo meraviglioso che ci ha accompagnato nella bellissima manifestazione del 23 marzo – ha concluso il sindaco -. Abbiamo vinto, ha vinto la Piana e uno sviluppo giusto e sostenibile”.