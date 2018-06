Il Siena va: battuto il Catania

Un gol di Marotta, il migliore in campo, regala il successo ai toscani. Il ritorno, domenica prossima, in Sicilia

ANDATA SEMIFINALE PLAY OFF DI SERIE C — Buona la prima. Il Siena lotta, combatte, suda e vince la sfida di andata della semifinale dei play off di lega pro. Lo fa con una partita gagliarda e con una prova, tra le migliori dell’intera stagione, del suo capitano Marotta. Su un’uscita errata del portiere ospite l’ex Bari fa centro, nel secondo tempo, con un colpo di testa dei suoi che è sinonimo di tutta la sua grinta e della sua voglia di portare il gruppo in alto.

Ora i ragazzi di Mignani dovranno sfruttare questi pochi giorni per riposare, recuperare energie con la consapevolezza che, nel match di ritorno, si potrà giocare per due risultati.

Serata calda quella del Franchi. Sugli spalti non c’è il pubblico delle grandi occasioni complice anche la diretta TV di rai sport. C’è equilibrio in campo e la prima frazione scivola via con due mezze occasioni: una per parte.

Nel secondo tempo, i padroni di casa premono alla ricerca del vantaggio che, finalmente, arriva grazie a Neglia che mette un pregevole cross in mezzo. Il portiere ospite sbaglia la presa e, come già detto, Marotta non perdona. Nei minuti che restano, il Catania cerca il pareggio con Pane che non rischia molto.

Ora appuntamento a domenica 10 giugno per la sfida di ritorno che vale la finale e dunque un sogno.

ROBUR SIENA: Pane, Rondanini, Sbraga, Panariello, Iapichino, Cristiani (47’pt Bulevardi), Gerli, Vassallo (32’st Damian), Neglia (32’st Solini), Santini (14’pt Guberti), Marotta. All. Mignani. A disp. Rossi, Crisanto, Dossena, Emmausso, Guerri, Mahrous, Cleur, Brumat.

CATANIA: Pisseri, Aya, Tedeschi, Rizzo (31’st Lodi), Russotto, Porcino (31’st Manneh), Esposito (15’st Curiale), Bogdan, Biagianti, Ripa (15’st Barisic), Mazzarani (38’st Caccavallo). All. Lucarelli. A disp. Martinez Martinez, Semenzato, Brodic, Marchese, Blondett, Bucolo, Di Grazia.

Arbitro: Ivan Robilotta (Sala Consilina). Assistenti: Giuseppe Macaddino (Pesaro) e Antonio Vono (Soverato). Quarto Ufficiale: Daniele Paterna (Teramo)

Marcatori: 24’st Marotta

Ammoniti: Cristiani, Barisic