Il Siena incontra QuaViO

Questa sera, il direttore sportivo A. Grammatica e il responsabile della comunicazione G. Muzzi interveranno all'evento che celebra 30 anni di QuaViO

CALCIO E VOLONTARIATO PER LA SOLIDARIETÀ — Il calcio si prende una piccola pausa. Domenica c'è la partita ma, oggi, la solidarietà prende spazio al rettangolo verde.

QuaVio (Qualità della Vita in Oncologia) celebra, con la presentazione del proprio libro, 30 anni di impegno nelle cure palliative quali trincea più avanzata della medicina che non guarisce ma cura. La realtà della presidente Vanna Galli accoglie tutto il calore della città e, con esso, anche quello del mondo del pallone.

All'evento, previsto questa sera con inizio alle ore 18.00, ci sarà, dunque, anche una parte del Siena: presenti il direttore sportivo Andrea Grammatica (psicologo formatore) e il responsabile della comunicazione Giacomo Muzzi per un momento che vedrà lo sport accanto ai volontari che operano, quotidianamente, a servizio dei più fragili.

In diretta televisiva su Siena TV (canale 90) e in streaming su radiosienatv.it, professionisti, esperti e amici dell’organizzazione di volontariato senese, si alterneranno per stimolare una riflessione sul vivere con dignità fino alla fine e sull’idea dei compagni che aiutano a significare il tempo della vita che ancora ci sarà.

L’assessore Francesca Appolloni (Comune di Siena - Assessore alla sanità, servizi sociali e politiche della casa) racconterà i contenuti della lettera da lei rivolta ai volontari. Antonia Loiacono - Azienda USL Toscana sud est - Responsabile Unità Funzionale Cure Palliative ambito senese sottolinearà l'importanza della collaborazione, imprescindibile, con il servizio pubblico.

La protagonista del film “Al Dio Ignoto”, Laura Pellicciari, si soffermerà sull’idea che ha portato all’utilizzo, nel libro, di alcune foto del film. Il dottor Luciano Orsi, Direttore Scientifico della Rivista Italiana di cure palliative, parlerà della nuova scuola di specializzazione in medicina e cure palliative.

A seguire, due attrici della compagnia teatrale “La Sveglia”, Chiara Bratto e Silvia Olmastroni, interpreteranno due pagine del libro. Regia di Mario Ghisalberti con introduzione di Alvise Vasconetto.

Marco Brogi, componente del consiglio direttivo di QuaViO, si concentrerà sulle prospettive future mentre Massimo Vita, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – presidente sezione di Siena- spiegherà perché la sua realtà ha voluto fortemente che il libro divenisse anche un audiolibro.

Conclusioni affidate al prof. Paolo Giovanni Monformoso antropologo, giornalista, counselor e formatore QuaViO.

L’evento, nel rispetto delle norme anti Covid sul distanziamento interpersonale e il divieto di assembramento, sarà trasmesso, in diretta, dal “Monasterino della Conoscenza” che, dopo un lungo periodo di inattività e grazie al recente intervento di recupero conservativo, è ritornato all’antica bellezza. La sua missione, oggi, è rendere fruibile, a titolo gratuito, l’intera struttura per progetti educativi.

Per saperne di più www.quavio.org