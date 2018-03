Il ricorso al Tar del Comune di Prato decisivo per l'ampliamento di Peretola?

Biffoni: "Se hanno così tante certezze non devono avere paura"

Stamani sui giornali il presidente della Camera di Commercio Bassilichi, critica i Sindaci che stanno ricorrendo al TAR, a causa delle modalità con cui è stata approvata la VIA, ovvero con un procedimento ad hoc per l'Aeroporto di Firenze, come emendamento alla Finanziaria 2016 con l'esclusione della VIA per il Nuovo Aeroporto di Firenze. In dubbio è la costituzionalità del procedimento.

"E' stravagante che i presidenti di Camera di Commercio e Confindustria Firenze si agitino tanto davanti a una situazione che rimane immutata". Il sindaco di Prato restituisce al mittente le accuse di una "politica ondivaga" alla ricerca del consenso: "Innanzitutto Prato è uno tra i tanti Comuni della Piana che stanno facendo ricorso, non l'unico. Inoltre, continuo a ricordare che avrei ben volentieri evitato di ricorrere ai tribunali se la Regione avesse garantito la presenza di Prato o di uno degli altri Comuni della piana fiorentina al tavolo dell'osservatorio sulla Via, come ci era stato garantito e che infatti ha portato fino ad ora tutti i Comuni fuori dai tribunali. Quindi ondivaghe sono ben altre posizioni, non la mia visto che da sempre mi sono dichiarato a favore del potenziamento infrastrutturale ma a garanzia di un adeguato impatto ambientale. Se tutto è a posto e sono così certi che la pista si farà - come dichiara Salvadori - non capisco tanta agitazione. A noi basta sapere che le preoccupazioni sull'impatto siano fugate". "Voglio rassicurare che i tempi per la realizzazione della nuova pista non dipenderanno di certo dai ricorsi al Tar: se, come sostengono Bassilichi e Salvadori con convinzione, su Prato e gli altri territori non ci sarà alcun impatto accetteremo tranquillamente l'ampliamento. Gradirei inoltre più rispetto per tutti i cittadini pratesi e per le decisioni prese all'unanimità dal Consiglio comunale di Prato: liberi di dire la loro, ma lo trovo piuttosto irrituale soprattutto dal momento che non sono presidenti né della Camera di Commercio né di Confindustia di Prato. In tale ruolo probabilmente saprebbero anche qual è al momento l'emergenza da risolvere per le nostre imprese, ovvero la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Mi stupisce come non ci sia altrettanta passione nel dibattito sulla realizzazione di impianti adeguati a risolvere un problema imminente e costoso per le nostre aziende".

Il Comune di Prato ha avviato un lungo percorso di confronto tecnico e politico insieme a tutti gli altri territori interessati dal progetto del nuovo aeroporto di Peretola. Frutto del lavoro del tavolo sono state le osservazioni presentate al Ministero dell'Ambiente che le ha accolte, tanto che si ritrovano nelle prescrizioni alla Via. Il Comune di Prato ha sempre richiesto la presenza all'Osservatorio proprio per avere garanzie sul rispetto di tali prescrizioni.

"Bassilichi i 50.000 Euro li spenda oggi per sistemare quelle popolazioni disturbate dal RUMORE visto che non è stato fatto in precedenza" commenta il Coordinamento Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia.