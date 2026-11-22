Che cosa accade alla fiducia dei cittadini quando lo Stato sceglie di archiviare il rigore scientifico in nome del compromesso politico? La risposta si sta consumando in queste settimane attorno alla cosiddetta "sanatoria no-vax", il provvedimento che punta a riammettere al servizio attivo quei medici che, nel momento di massima emergenza pandemica, hanno rifiutato la vaccinazione.

Lo scontro istituzionale ha raggiunto il suo culmine lo scorso 27 ottobre, con l'approvazione alla Camera dei Deputati del mantenimento dell’articolo 8 del disegno di legge sulle professioni sanitarie. La norma ha riaperto una ferita profonda, innescando una reazione a catena che vede contrapposti l'Ordine dei Medici di Firenze, esponenti della sanità territoriale e vertici politici nazionali. Quando le istituzioni legittimano chi ha disatteso le evidenze scientifiche, ad essere compromessa è la credibilità dell'intero sistema di tutela della salute pubblica.

L'affondo più duro contro il provvedimento del centrodestra arriva da Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato alla Sanità, che ha criticato apertamente la linea promossa da Fratelli d'Italia e Forza Italia, mettendone a nudo l'incoerenza etica e il pericolo educativo per la cittadinanza.

Il punto centrale dell'analisi riguarda l'assenza di qualsiasi autocritica: chi ha rifiutato la vaccinazione non ha semplicemente esercitato un'opinione personale, ma ha violato il codice deontologico e disatteso il consensus scientifico, senza mai esprimere "una parola di pentimento". Una scelta che stride drammaticamente con il sacrificio della schiacciante maggioranza dei professionisti sanitari, rimasti al loro posto a difesa della salute collettiva. Come evidenziato da Armentano, la disinformazione no-vax ha guidato le decisioni di molti cittadini, arrivando ad ostacolare scelte terapeutiche che avrebbero potuto salvare i loro familiari.

L'impatto di questa cancellazione politica delle regole deontologiche mina alla radice il principio secondo cui l'esercizio della medicina deve fondarsi su prove scientifiche e responsabilità sociale:

"Trovo osceno il comportamento adottato nel Centrodestra, da Fratelli d'Italia e Forza Italia, per riammettere all'esercizio della professione medica i no vax che, senza un parola di pentimento, hanno omesso il codice deontologico e scelto strade che la scienza indirizzava in maniera opposta."

Se la politica cede alle sirene elettorali, la comunità medica ed epidemiologica traccia una linea netta. Durante il Forum Sistema Salute, svoltosi negli spazi della Manifattura Tabacchi a Firenze, il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Firenze, Pietro Claudio Dattolo, ha smontato la narrazione ideologica che circonda lo scetticismo vaccinale.

Dattolo ha chiarito che le posizioni contrarie ai vaccini rappresentano strumenti antiscientifici, finalizzati esclusivamente ad alimentare il contenzioso politico. La risposta delle istituzioni sanitarie non può concedere spazio ad ambiguità: i vaccini sono stati e rimangono armi fondamentali di prevenzione capaci di salvare milioni di vite durante l'era COVID-19 e nella pratica clinica quotidiana.

"Opposizione all'utilizzo dei vaccini? Sono posizioni antiscientifiche e strumentali, servono solo ad alimentare il dibattito politico. Bisogna rispondere con la scienza. I vaccini hanno salvato durante il covid tante vite, salvano tutti i giorni tante vite, quindi armi fondamentali per la prevenzione."

La contrapposizione sulla sanatoria si intreccia inevitabilmente con la ricostruzione storica della gestione pandemica. Partecipando alla presentazione del libro 'La nostra sicurezza' (edito da Solferino), scritto dall'ex Ministro della Sanità Roberto Speranza, Nicola Armentano ha richiamato l'attenzione sulla necessità di difendere il rigore istituzionale espresso durante la crisi.

Secondo Armentano, l'operato dell'ex ministro Speranza – caratterizzato da dedizione, responsabilità ed effetti positivi concreti sulla vita dei cittadini – merita il riconoscimento della comunità nazionale anziché l'allestimento di "processi" politici ad uso della propaganda.

In questo solco si colloca il fermo richiamo alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato è intervenuto con decisione per arginare chi avvelena l'opinione pubblica con posizioni sconcertanti sui vaccini. Un monito istituzionale che la politica ha il dovere morale di accogliere, per evitare di smantellare la fiducia collettiva nella ricerca e nella medicina della evidenze.

Mentre il dibattito politico resta ingessato sulle polemiche e su pericolosi colpi di spugna del passato, il mondo della sanità e della ricerca avverte la necessità improcrastinabile di guardare avanti. La transizione dallo scontro ideologico alla progettualità concreta è stata delineata da Giuseppe Orzati, CEO di Koncept e organizzatore del Forum Sistema Salute.

L'evento si è svolto all'interno di un contesto altamente evocativo: la Manifattura Tabacchi di Firenze, un vero e proprio cantiere fisico di costruzione abitato da studenti del Polimoda, botteghe, laboratori attivi e giovani. Un luogo aperto dove la rigenerazione urbana riflette la rigenerazione delle competenze e delle persone.

Assumendo la carriola come simbolo di lavoro sul campo, Orzati ha lanciato la sfida del "Cantiere del tempo presente" per l'edizione 2026. L'obiettivo è superare le conferenze di facciata e trasformare i think tank e le piattaforme co-creative in progetti pilota concreti destinati a rimodellare la sanità del futuro attraverso l'azione immediata.

La vicenda della riammissione dei medici no-vax dimostra quanto sia fragile il confine tra la tutela della salute pubblica e la convenienza politica di parte. Condonare la violazione del codice deontologico per calcolo parlamentare significa depotenziare l'autorità della scienza e delegittimare migliaia di professionisti che operano ogni giorno con il massimo rigore.