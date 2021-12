Il progetto per l'ex caserma Vittorio Veneto in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato lunedì prossimo, 13 dicembre, alle 9,30 nel Salone dei Duecento. Dalle 14 la prosecuzione pomeridiana della seduta, che si aprirà con l'ora dedicata al question time. A seguire comunicazioni e domande di attualità. Quindi le due delibere che riguardano l'ex caserma Vittorio Veneto: la variante al regolamento urbanistico e l'approvazione del progetto unitario convenzionato. Presenti nell'ordine dei lavori anche numerosi atti presentati dai consiglieri.

In vista della presentazione delle proposte di delibera della Giunta relative al riuso della ex Scuola di sanità militare in Costa San Giorgio, è stato rilanciato l'Appello per l'azzeramento di tali proposte e per l'attivazione di una nuova procedura finalizzata al corretto restauro del complesso. Proveniente dalla società civile e dal mondo della cultura e dell’arte, l’Appello è rivolto alle forze politiche responsabili.

E’ firmato da numerose decine di intellettuali, docenti, ricercatori, professionisti, funzionari pubblici, esponenti di associazioni, italiani e stranieri, a testimonianza dell'attenzione anche internazionale che questa vicenda ha assunto e della conseguente domanda di un più qualificato progetto di trasformazione. La segreteria organizzativa si compone tra gli altri: