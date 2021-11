Costa S. Giorgio, delegazione di Idra in visita al complesso

Caso Costa S. Giorgio, una delegazione di Idra domani sarà in visita al complesso- "Imbarazzato - si legge in una nota dell'associazione - muro di gomma da Palazzo Vecchio: né il sindaco né l’assessora all’Urbanistica svelano i contenuti della “convenzione con il privato, che prevede l’ampliamento dell’accessibilità pubblica del complesso dell’ex caserma Vittorio Veneto in Costa San Giorgio tramite diverse attività e programmazioni condivise con l’amministrazione comunale”. Vana la richiesta di documentazione da parte dei cittadini: la Giunta non risponde, i gruppi consiliari – interpellati – tacciono anch’essi".

Il 19 novembre la giunta, ricorda Idra, informò che “si chiude una variante complessa e discussa” ma secondo l'associazione "in realtà, non si chiude un bel niente, se è vero che la separazione dei poteri ha ancora qualche significato nella città del fiore: l’analisi delle osservazioni dei cittadini e delle controdeduzioni della Direzione Urbanistica deve ancora passare attraverso la Commissione Urbanistica, che ha in agenda per il prossimo 1 dicembre alle 12 l’audizione proprio dell’associazione che dalla primavera del 2020 contrasta insieme a centinaia di cittadini dell’Oltrarno e a uno stuolo di intellettuali di ogni parte d’Italia e del mondo la ‘resa’ di Palazzo Vecchio alla turistificazione pesante anche dell’area Unesco".

"Non solo - prosegue Idra - La Commissione consiliare deve ancora iniziare a esaminare le proposte di delibera inoltrate dalla Giunta.

Dovrà essere poi convocata la seduta aperta del Consiglio di Quartiere 1, che ospita il Centro storico di Firenze, ottenuta con una nuova campagna di firme la scorsa estate, ma mai calendarizzata.

Poi toccherà al Consiglio comunale pronunciarsi".

Domani alle 14, al civico 39 di Costa San Giorgio, la delegazione di Idra con la Commissione Urbanistica e la Proprietà (che farà da guida), visiterà l’interno del vasto sconosciuto complesso affacciato sul giardino di Boboli.