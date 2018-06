Calciomercato nero Corvino

Il problema acquisti del Direttore sportivo viola, condizionato dai tempi forse ristretti

Dalla ultime indiscrezioni emergerebbero due giocatori vicini alla maglia della Fiorentina. Mario Pasalic del Chelsea e Marko Pjaca della Juventus. L’accordo coi ragazzi sembra esserci, ma manca quello ufficiale tra i club. Anche se, a quanto pare, la situazione si starebbe evolvendo. Infatti, Corvino ha optato per un prestito con diritto di riscatto e questo potrebbe aver convinto l’asse Londra-Torino.

Sappiamo quanto il tallone d’Achille di Pantaleo siano i tempi brevi e la sentenza UEFA sembra averlo confermato. Sono diverse settimane che vengono proposti nomi di calciatori, però nessun contratto è stato ancora firmato.

Quest’anno si sta profilando a sorpresa l’Europa League, nel qual caso il Dg gigliato non potrà contare sugli acquisti last minute per tappare i buchi. Probabilmente Corvino sarà costretto a cavare dal cappello a cilindro un coniglio, con cui presentare la Fiorentina all’altezza della Piccola Europa.