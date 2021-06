Il Pride fa tappa a Livorno e Pisa

Domenica 27 giugno il Comitato Toscana Pride scenderà in piazza in 6 città diverse tra cui Livorno, e poi ad Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena. A Livorno sarà presente dalle ore 18.00 in Fortezza Nuova.

In programma il flashmob "FACCIAMO RUMORE" per chiedere l'approvazione del DDL Zan subito e senza tagli e un Patto per l’inclusione che impegni la Regione Toscana in azioni concrete a sostegno e a tutela delle persone lesbiche, gay, bisex, trans*, queer, intersex e asessuali.

Non sarà un Pride come tutti gli altri, non ci sarà la parata e gli intervenuti staranno fermi, distanziati, in sicurezza. L'evento sarà sul palco con interventi delle istituzioni, delle associazioni, con musica live, drag e show. L'iniziativa è organizzata dal Comitato Toscana Pride, in collaborazione con Agedo Toscana Livorno e Arcigay Livorno.

Anche la Pride Week che anima Pisa tramite il lavoro di Pinkriot Arcigay con Arci Casa dei popoli Rinascita ed Arci Alberone, è particolarmente partecipata e sentita. L'associazione La Rosa Bianca aderisce convintamente, anche quest’anno: "Auspichiamo che l’appuntamento, come la Non solo perché, con l’incrementarsi della campagna vaccinale, è essenziale, pur in sicurezza, tornare fisicamente ad animare, con voci e corpi, le piazze.

Ma anche per sostenere le ragioni della piattaforma, Liberiamo i Diritti: l’impatto dell’epidemia si è configurato con colpi durissimi all’equità sociale e all’autodeterminazione personale. L’incremento di atti di transfobia in Ungheria, la crescente misoginia in Polonia, l’accusa alla comunità Lgbt+ addirittura di essere responsabile della trasmissione del virus restituiscono un quadro preoccupante circa le libertà personali e le dignità sociali ad esse inestricabilmente connesse".