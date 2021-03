Il Pd toscano reagisce alle dimissioni del segretario

Mazzantini (segretario Empolese Valdelsa): “Zingaretti resti al suo posto”. L’onorevole Susanna Cenni: "Rimanga alla guida della nostra comunità"

Jacopo Mazzantini e tutto il Partito democratico dell’Empolese Valdelsa chiedono a Nicola Zingaretti di rimanere alla guida del Pd: “Nel bel mezzo della terza ondata della pandemia e con il Governo Draghi che si è appena insediato, il Pd deve concentrare la propria discussione sulle scelte che servono al Paese per velocizzare la campagna di vaccinazione e far ripartire economia e lavoro. Al segretario Zingaretti chiediamo di restare al proprio posto, ritirando le dimissioni e continuando a guidare la nostra comunità politica. L’assemblea nazionale del 13 e 14 marzo sia l’inizio di una discussione aperta e plurale sulla identità del partito e sulle politiche che debbono caratterizzarne l’azione. Il Pd dell’Empolese Valdelsa farà la propria parte.”

“L’amarezza del Segretario è comprensibile per i continui attacchi, anche all’indomani di voti unanimi degli organismi, ma c’è un Paese in grande difficoltà e un Partito da rilanciare e ripensare in un tempo nuovo davanti a sfide inedite, c’è un’agenda politica da rimettere al centro. Nicola resti al suo posto e guidi la nostra comunità nei passaggi che saranno necessari, anche per cambiare il Pd ed una degenerazione correntizia distruttiva; lo faccia come la stragrande maggioranza del nostro popolo gli ha chiesto esprimendogli grande fiducia al congresso”. Lo dichiara Susanna Cenni, deputata toscana e responsabile agricoltura del Pd.