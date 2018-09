Il passaparola dei libri: il Gruppo Facebook a Firenze Libro Aperto

Appuntamento alla Fortezza da Basso

Un programma ricco di eventi quello di Firenze Libro Aperto 2018 la fiera del libro che riporta nel cuore del capoluogo toscano la passione per la lettura, e di conseguenza per la scrittura e l'editoria sottraendola per alcuni giorni al magico mondo delle librerie ed affidandola alle antiche mura del Forte di San Giovanni Battista.



Un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri, il Gruppo Facebook dei record, ideato da Claudio Cantini, sarà presente alla Fortezza da Basso il 28, 29 e 30 settembre presso lo Stand H13 al piano attico del Padiglione Spadolini.



Per gli amministratori Claudio e Valentina Leoni sarà una nuova occasione, dopo il primo incontro pubblico tenutosi a Le Murate di Firenze, per poter incontrare i tanti frequentatori della Pagina virtuale che raggiungeranno Firenze nei tre giorni dedicati alla rassegna.

Per i 130mila iscritti è una conferma della popolarità raggiunta e del valore riconosciuto alle recensioni che non passano inosservate tra gli amanti della lettura ed anche tra gli addetti ai lavori che Claudio si diverte a "stanare" tra i commentatori.

Una comunità Pop, variegata e variopinta, che fa della lettura un passatempo sociale, da condividere attraverso copertine, sensazioni e spunti riflessivi. Immancabili i consigli sulle letture di ogni giorno, in ogni periodo dell'anno: dal libro da comodino a quello per pendolari, sino al regalo per ogni occasione. Mai banali, fin troppo attenti.



Ne sanno qualcosa i lettori di Nove da Firenze che hanno imparato a conoscere il Gruppo attraverso la Rubrica dedicata all'editoria all'interno della quale, ogni mese, possono trovare "I libri più commentati" con le anticipazioni editoriali e gli immancabili consigli alla lettura.