Il nuovo libro del giornalista di Sky Flavio Tranquillo

Ripensare il mondo dello sport è davvero possibile? La ricostruzione è uno degli sforzi che politica e istituzioni hanno voglia di sostenere? E come? Ma, soprattutto, cosa intendiamo per sport? Analisi, critica e proposte si fondono nelle 144 pagine dell'ultimo saggio scritto, durante il lockdown, dal giornalista di Sky Sport, Flavio Tranquillo. Il volume, "Lo sport di domani", sarà presentato alle 18 di giovedì prossimo all'impianto sportivo comunale Bruno Betti di via del Filarete.

Con l'autore saranno presenti l’assessore allo sport Cosimo Guccione, il presidente Coni Toscana Cardullo, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e il presidente della commissione sport del Quartiere 4 Burgassi. "Il sottotitolo “costruire una nuova cultura” introduce un tema fondamentale, quello dello sport di base - ha sottolineato l'assessore Guccione- i grandi successi dello sport italiano alle Olimpiadi sono stati possibili grazie proprio allo sport di base. Quello che si pratica a scuola e nelle palestre e piscine pubbliche grazie alle tante realtà associative del territorio.

Per questo l'amministrazione sta investendo molto sulle strutture sportive. Abbiamo a cuore che non solo i futuri campioni ma tutti i nostri giovani possano divertirsi e allenarsi in impianti comunali belli e efficienti"."Ringraziamo Olimpia Basket Legnaia e Baloncesto Basket Firenze per la promozione di quella che sarà una bella giornata di socialità, confronto e divertimento attraverso lo sport - hanno dichiarato Dormentoni e Burgassi - la pandemia ha fatto emergere ancora più chiaramente il valore dello sport per l’inclusione e l’educazione di ragazze e ragazzi, oltre al ruolo fondamentale dell’associazionismo sportivo, e pertanto come Quartiere 4 rafforzeremo il nostro impegno per proseguire la sinergia che si è creta tra giovani, associazioni sportive e famiglie coinvolte".

"Questo evento - hanno aggiunto - oltre a dare visibilità al basket con un positivo messaggio di amicizia e fratellanza tra le due società cestistiche del nostro territorio, sarà l’occasione di un confronto sul futuro e sulla cultura dello sport, per il quale siamo onorati di ospitare un personaggio stimato a livello nazionale come Flavio Tranquillo".Prima della presentazione, alle 16.30, ci sarà una partita cone le rappresentative unita under 13 Olimpia Basket Legnaia e Baloncesto Basket Firenze.