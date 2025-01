Il giorno dei presepi in Toscana

Oltre 2000 premi sono stati consegnati dal Comitato di Capannucce in città presieduto da Padre Bernardo Gianni, Priore della Basilica di San Miniato al Monte. Alla cerimonia hanno partecipato l'Arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli e l'assessora Benedetta Albanese in rappresentanza del Comune di Firenze. La premiazione si è tenuta nel pomeriggio di domenica 5 gennaio presso la chiesa dei Santi Michele e Gaetano, in via Tornabuoni in piazza degli Antinori, a Firenze.

L'invito a partecipare rivolto dall'Arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli e da Padre Bernardo Gianni, Priore di San Miniato al Monte e presidente del Comitato Capannucce in città ha raccolto in poche settimane oltre 2.000 adesioni, confermando così il successo della rassegna giunta alla sua 23° edizione.Il Comitato organizzatore, presieduto da Padre Bernardo Gianni, con il segretario e fondatore Mario Razzanelli ed il presidente onorario Paolo Blasi ha premiato con un diploma e un gadget personalizzato i presepi realizzati a casa, a scuola e in parrocchia.Tra le 10 Menzioni Speciali una dedica particolare con il "Premio Franco Mariani", in ricordo del giornalista e vaticanista fiorentino scomparso recentemente, grande amico di Capannucce in città. Il Premio è stato assegnato ad una piccola presepista che ha realizzato un'opera creativa e originale, interamente fatta a mano.

Assieme alla Menzione Speciale è stata donata una candela fatta a mano nel cuore di Firenze, presso il laboratorio "I Candelaio" di via del Leone in collaborazione con la onlus "La Ronda della Carità e della Solidarietà" che offre sostegno alle persone fragili e senza fissa dimora.

Premiati anche i primi tre presepisti che hanno partecipato all'iniziativa "Presepi in Scatola" realizzando opere completamente artigianali, dall'idea all'allestimento scenografico, in formato portatile. Ai primi tre classificati è stato donato uno scrigno di legno pieno di doni che richiama l'opera dei volontari del Centro Missionario Medicinali Odv di via degli Agli a Firenze. Si occupano di raccogliere medicinali inutilizzati, ma non scaduti, per le persone fragili, da distribuire poi in Italia nel sud del mondo.

Ad accompagnare le premiazioni sono state le voci del Piccolo Coro Melograno, i giovanissimi cantori della Santissima Annunziata diretti dal maestro Laura Bartoli accompagnati al pianoforte dal maestro Chiara Piccioli.

Si è concluso con grande successo il programma “Natale in Comune a Impruneta”, che dal 7 dicembre ha animato il territorio con oltre 30 giorni di eventi e iniziative, culminati oggi con la festa dell’Epifania.

La giornata è iniziata alle 11:00 nella Basilica di Santa Maria all’Impruneta, dove si è svolta la tradizionale consegna dei doni dei Magi al presepe, a cura della Pro Loco di Impruneta. Un momento di grande raccoglimento e spiritualità che ha aperto le celebrazioni dell’Epifania.

Arezzo

Il concorso “Un presepe al giorno” premia le scuole. Le Acli di Arezzo annunciano i vincitori della quinta edizione dell’iniziativa collegata alle festività natalizie dove un posto di rilievo è spettato agli alunni e alle alunne di istituti di diverso grado che hanno meritato ben tre dei cinque riconoscimenti in palio, ricevendo apprezzamenti per la creatività, la manualità e la riflessione collegati al racconto della Natività. Il concorso ha registrato la partecipazione di bambini, ragazzi e adulti da ogni zona d’Italia che hanno inviato le fotografie di circa quaranta presepi e, tra questi, una giuria ha individuato i più meritevoli che saranno premiati nel corso di una cerimonia alle 10.00 di sabato 11 gennaio al circolo di Pratantico.