Il francese Lafont è il nuovo portiere della Fiorentina

Presentato oggi il primo acquisto in attesa di completare la rosa. La Fiorentina ha cominciato la preparazione in vista di undici mesi ricchi d'impegni. Sabato la partenza per Moena.

La Fiorentina si è allenata oggi al Centro Sportivo, dove continuerà la preparazione sino a sabato, quando i Viola partiranno per Moena. Oggi è arrivata anche l'ufficializzazione del primo acquisto. Si tratta del francese Alban Lafont destinato a essere il portiere titolare.

Il giovane calciatore, considerato dalla critica sportiva d'Oltralpe, un grande talento si è così presentato ai microfoni di Violachannel.tv:

“Sono molto contento di essere qui e di fare parte di questo grande club. Mi chiamo Alban Lafont, ho 19 anni, vengo dal Tolosa, ho cominciato a giocare in prima squadra a 16 anni, ho disputato due stagioni e mezzo ed eccomi qui. Ora devo prendere i riferimenti e a poco a poco i giusti automatismi. Darò tutto per questo club, per far crescere nel migliore dei modi le mie qualità e quelle della squadra. Qui ci sono molti francesi, conosco personalmente Bryan (Dabo), mi ha detto che questo è un grande club con ottimi giocatori, che mi ambienterò facilmente e che tutto andrà bene. Forza viola !”