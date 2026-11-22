C'è un fascino sottile e profondo nel camminare dove un tempo sorgevano antiche fortificazioni medievali o lungo sentieri che per anni sono rimasti preclusi allo sguardo e ai passi. Quante volte, passeggiando nei borghi storici, ci si chiede cosa si nasconda oltre un cancello serrato o lungo una cinta muraria danneggiata dalle intemperie? La curiosità di riscoprire questi angoli celati della Toscana è la spinta che trasforma una semplice camminata in un'autentica immersione nella memoria del territorio.

Oggi questo viaggio ritrova linfa in due delle località più iconiche del paesaggio toscano: San Gimignano e Montelupo Fiorentino. Grazie a complessi interventi di restauro, consolidamento e valorizzazione, le comunità locali e i visitatori vedono finalmente restituiti due percorsi d'eccezione, strappando all'incuria e all'inaccessibilità spazi di straordinaria rilevanza storica e panoramica.

Il primo capitolo di questa rinascita ci porta nel cuore della Val d'Elsa, a San Gimignano. Nel novembre del 2019, un'ondata di maltempo straordinario aveva pesantemente lesionato il camminamento pedonale di via Santo Stefano, lo scorcio panoramico che collega l'area dell'ex convento ed ex carcere di San Domenico con le Fonti medievali e la monumentale Porta alle Fonti.

Per sanare le ferite del percorso e mettere in sicurezza l'intero versante, è stato avviato un articolato piano di recupero sostenuto da un investimento complessivo di circa 664.000 euro. Un risultato reso possibile dalla sinergia tra i fondi della Protezione Civile, destinati al ripristino dei danni atmosferici del 2019, e le risorse stanziate dalla Regione Toscana attraverso il bando per gli "Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana". L'operazione ha visto lavorare in stretta ed efficace intesa la Regione Toscana, la Protezione Civile e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Durante il taglio del nastro, il sindaco Andrea Marrucci ha sintetizzato il profondo valore dell'opera: "Abbiamo restituito ai cittadini un luogo del cuore e ai visitatori un luogo meno battuto ma dal grande fascino sotto il profilo storico, architettonico e paesaggistico."

Questa riapertura evidenzia quanto sia strategico prendersi cura della "Toscana meno battuta". Di fronte alla crescente frequenza di eventi meteorologici estremi, la tutela del patrimonio culturale diffuso richiede interventi strutturali lungimiranti, capaci di coniugare la resilienza del territorio con la restituzione della memoria storica alla collettività.

Spostandoci lungo il corso dell'Arno, la comunità di Montelupo Fiorentino festeggia un traguardo atteso da decenni. Per lunghissimo tempo la sommità del paese — la rocca che domina l'abitato ed è ben visibile per chi percorre la superstrada Firenze-Pisa-Livorno — è rimasta inaccessibile, aperta solo in rarissime ed eccezionali occasioni.

Il cammino verso il recupero dell'area del Castello parte da lontano: un primo progetto venne donato dal Cavalier Vittoriano Bitossi nel 1997, a cui seguirono i due studi di fattibilità promossi dal Comune nel 2002 e nel 2018. Lo sblocco decisivo è giunto nel 2021 grazie a una virtuosa intuizione amministrativa: la firma di un protocollo d'intesa tra l'allora sindaco Paolo Masetti e don Paolo Brogi, rappresentante della Parrocchia di San Giovanni Evangelista (proprietaria dell'area interna alle mura del Castello). Attraverso questo atto, il Comune ha acquisito il diritto di superficie sull'area per 49 anni.

Con la piena disponibilità dell'area, l'Amministrazione ha intercettato 300.000 euro di finanziamenti europei tramite il piano Next Generation EU / PNRR. I lavori hanno riqualificato l'intero tracciato di risalita dal centro storico, a partire dalla nuova salita intitolata a Fabrizio Coli, indimenticata figura del Museo della Ceramica e promotore degli scavi del Pozzo dei Lavatoi.

La cerimonia di riapertura è stata fissata non a caso il 1° novembre: una data densa di significato per i residenti che, in occasione della commemorazione dei defunti, salgono tradizionalmente al Castello per far visita all'attiguo cimitero locale. In vista dell'inaugurazione, il sindaco Simone Londi ha dichiarato: "Restituire il belvedere ai cittadini e ai visitatori è un po’ come restituire a Montelupo le sue origini. Con questo intervento andiamo a valorizzare un luogo simbolo della nostra città..."

L'esperienza di Montelupo si impone come un modello replicabile: dimostra come l'interlocuzione collaborativa tra enti pubblici e istituzioni ecclesiastiche, combinata con la capacità tecnica di attrarre le risorse del PNRR, possa superare complessi ostacoli burocratici e restituire beni inestimabili all'uso pubblico.

Varcare la soglia di questi due percorsi restaurati equivale a compiere un viaggio a ritroso nel tempo, immergendosi nella grande storia del Rinascimento toscano.

Montelupo Fiorentino: Il Castello sorse nel 1204 per volontà della Repubblica di Firenze come caposaldo difensivo sulla riva sinistra dell'Arno, eretto proprio di fronte alla rocca di Capraia (in territorio pistoiese). La sua posizione era altamente strategica, collocata esattamente alla confluenza della Pesa in Arno per controllare le vie di comunicazione terrestri e fluviali tra Firenze e Pisa. Nel 1336 venne completata una nuova cinta muraria per racchiudere il borgo sviluppatosi ai piedi del colle. Fu proprio questa imponente struttura fortificata ad affascinare Leonardo da Vinci , che la rappresentò dettagliatamente nelle sue celebri carte geografiche della Toscana all'inizio del Cinquecento. Salendo oggi sul belvedere si domina l'intero Valdarno Inferiore e si possono scorgere nettamente ben tre Ville medicee. L'area racchiude inoltre gioielli come la Prioria di San Lorenzo (edificio romanico del XIII secolo) ed è indissolubilmente legata alla figura del grande scultore Baccio da Montelupo .

Il Castello sorse nel 1204 per volontà della Repubblica di Firenze come caposaldo difensivo sulla riva sinistra dell'Arno, eretto proprio di fronte alla rocca di Capraia (in territorio pistoiese). La sua posizione era altamente strategica, collocata esattamente alla confluenza della per controllare le vie di comunicazione terrestri e fluviali tra Firenze e Pisa. San Gimignano: L'intervento sul camminamento si collega direttamente al complesso idraulico delle Fonti medievali. La squadra manutentiva del Comune ha svolto un meticoloso lavoro di pulizia profonda, svuotamento e successivo riempimento delle vasche storiche, restituendo la necessaria brillantezza a una delle architetture pubbliche più suggestive del borgo trecentesco.

Entrambi i siti regalano al visitatore un'esperienza quasi sensoriale: che si tratti di osservare l'acqua riflettersi nelle vasche medievali di San Gimignano o di traguardare dall'alto del Castello di Montelupo il paesaggio disegnato da Leonardo da Vinci, la sensazione condivisa è quella di oltrepassare la cornice di un dipinto rinascimentale o di camminare all'interno di una mappa d'epoca, riscoprendo la profonda armonia tra opera d'arte, architettura militare e paesaggio naturale.

Il restauro conservativo del patrimonio antico richiede un delicato equilibrio tra memoria storica e fruibilità contemporanea. Sia a San Gimignano sia a Montelupo, le opere hanno integrato standard moderni di sicurezza, illuminazione e decoro.

I cantieri conclusi a San Gimignano e Montelupo Fiorentino rappresentano una testimonianza di come sia possibile valorizzare il patrimonio diffuso italiano attraverso una cura costante e mirata. Non si tratta di interventi isolati, ma di tappe all'interno di una programmazione a lungo termine. Come ha ricordato il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci, la visione del futuro prevede già il prossimo tassello: non appena l'ASL completerà il cantiere di riqualificazione dell'ex ospedale di Santa Fina, verrà riaperto anche l'ulteriore tratto di camminamento compreso tra Porta alle Fonti e la Chiesa di San Jacopo.

Riaprire percorsi storici, belvedere e antiche mura significa restituire identità, orgoglio e senso d'appartenenza alle comunità locali, offrendo al contempo ai visitatori chiavi di lettura autentiche del territorio.