“Il disegno della Toscana” di Andrea Ponsi

Andrea Ponsi opera nei campi della progettazione architettonica e urbanistica, del design, della pittura e della scrittura. Insegnante di progettazione architettonica e disegno presso varie università negli Stati Uniti, è Membro Corrispondente dell’Accademia delle Arti del Disegno a Firenze. I suoi acquarelli, accompagnati da accurate descrizioni, vanno a comporre un originale diario di viaggio che inizia dalle Alpi Apuane e si conclude a Firenze, attraversando Lucca, Viareggio, le coste tirreniche e maremmane, la Val d’Orcia, le Crete, Siena, San Gimignano, Colle Val d’Elsa.

“L’elemento comune ai luoghi disegnati”, spiega, “è la commistione tra la potente, seppur fragile, bellezza delle opere dell’uomo e il forte ma armonioso carattere del paesaggio naturale. Il percorso si snoda attraverso città, paesi e territori intrecciati tra loro come i fili di una tela variegata: boschi e campagne vanno a lambire le mura degli abitati, i fiumi si insinuano nei centri urbani più densi, le armoniose geometrie dei campi coltivati si alternano a radure e montagne, le coste si distendono in golfi e promontori su cui sorgono borghi e castelli”.

Il disegno della Toscana fa convergere campi disciplinari diversi per integrarli in un’unica visione: architettura, ricerca grafica, analisi ambientale, scrittura si coagulano in un’interpretazione inedita e diversificata delle forme e delle atmosfere del paesaggio e delle città toscane .Con l’autore interverranno Valentina Fogher, storica dell’arte, Giovanni Maffei Cardellini, vicepresidente Italia Nostra Toscana e Nicolas Bertoux, presidente della Fondazione Arkad di Seravezza.

Mercoledì 2 agosto 2023, ore 21.30

