Il Corriere Fiorentino cambia direttore

A Paolo Ermini succede Roberto De Ponti. Il saluto di Nardella

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ringrazia Paolo Ermini, che lascia la direzione del Corriere Fiorentino, e dà il benvenuto al nuovo direttore Roberto De Ponti.

“Paolo Ermini - dichiara Nardella - ha diretto il Corriere Fiorentino per più di dodici anni. Fin dalla sua fondazione, il dorso locale del Corriere della Sera è stato firmato da un giornalista di altissimo livello, con una significativa esperienza alle spalle e una grande determinazione nel voler contribuire al dibattito politico e culturale della città.

In una fase non facile per l’editoria, il Corriere Fiorentino ha rappresentato una voce autorevole alimentando il pluralismo dell’informazione nella città che ho l’onore di amministrare da sindaco.

In questi anni ho ricevuto molte tirate di orecchie da Paolo Ermini, spesso sono emerse diversità di vedute sulle scelte amministrative e sulle idee di sviluppo della città, ma non è mai mancata da parte mia la stima per la figura professionale del direttore e dei giornalisti che lavorano a questo quotidiano. Le critiche sono il sale della democrazia.

Nel ringraziare per tutto questo Paolo Ermini, do il benvenuto al nuovo direttore Roberto De Ponti: auguro buon lavoro a lui e a tutta la redazione perché possano raccontare questa città con occhi attenti e con penne libere.”