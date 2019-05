Il Corpo Vigili Giurati di Firenze acquisisce la Securpol di Ferrara

L'asta, partita da 2,3 milioni, ha chiuso a 3,6. Lucarelli: "Giusto coronamento di un'attività iniziata a novembre. 1500 nuovi clienti, già assunte quindici nuove guardie"

Il Corpo Vigili Giurati spa, uno dei principali operatori nella gestione dei servizi di vigilanza – è riuscito ad aggiudicarsi l'acquisizione della Securpol di Ferrara battendo, all'asta, i due istituti più importanti a livello nazionale, la Sicuritalia e la Coopservice. L'asta è partita da una base di 2,3 milioni di euro: dopo vari rilanci, il Corpo Vigili Giurati spa ha chiuso l'acquisizione a 3,6 milioni di euro.

“È il giusto coronamento di un'attività partita il primo di novembre e che ha risollevato un'azienda che versava in pessime condizioni” - ha dichiarato con soddisfazione il direttore commerciale Francesco Lucarelli - “In questi sette mesi di attività, infatti, non solo abbiamo salvato la Securpol dal fallimento, ma abbiamo creduto e fatto investimenti importanti acquisendo più di 1500 nuovi clienti, mantenendo intatto il portafoglio esistente. Già da qualche mese abbiamo vinto l’appalto per la Procura di Ferrara e abbiamo anche assunto 15 nuove GpG (Guardie Particolari Giurate) che si aggiungono agli 82 dipendenti già presenti in azienda.”

Con questa acquisizione, il Corpo Vigili Giurati S.p.A di Firenze festeggia un traguardo importante, ritornando nel territorio da cui la famiglia Gamberini ha iniziato l’attività di vigilanza nel 1925 quando Amedeo Gamberini fondò il primo istituto nella provincia ferrarese, zona di origine della sua famiglia. Il Gruppo, operativo da oltre 90 anni, vanta la più capillare copertura del territorio su tutte le provincie della Toscana, ma è attivo anche in Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio con più di 250 pattuglie, oltre 200.000 interventi l'anno e 65.000 clienti.