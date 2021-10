Il corpo del mondo e dell'arte al Museo Novecento

In occasione della mostra dedicata alla grande artista inglese Jenny Saville, appena aperta al pubblico, il Museo Novecento e MUS.E presentano un nuovo programma di iniziative rivolte a diversi pubblici. L'opera di Saville - così energica, così carnale, così ingombrante - è infatti il testo artistico su cui è costruito un calendario di appuntamenti che permette di avvicinarsi alla sua intensa poetica e al suo linguaggio, gravitante intorno al disegno e alla pittura, ma anche a tematiche centrali nella società attuale. “Abbiamo pensato a come poter rendere questa grande antologica dedicata a Jenny Saville un’esperienza memorabile per il pubblico e per la città di Firenze” dichiara Sergio Risaliti, Direttore del Museo Novecento. “Con un programma che punta alla differenziazione del pubblico e contribuisce ad approfondire il lavoro che l’artista ha saputo donare alla cittadinanza con estrema generosità, in cinque delle più prestigiose istituzioni museali fiorentine, il Museo Novecento intende inaugurare un laboratorio aperto in cui bambini, giovani e adulti possano approfondire a livello teorico e pratico lo straordinario lavoro della pittrice britannica: dalla riflessione sui canoni del corpo, ai codici e alle identità del femminile fino ai temi della vista interiore ed esteriore, in un dialogo sfaccettato e interdisciplinare”.

“Ancora una volta la grande arte del nostro tempo si offre come viatico per intraprendere un viaggio: un viaggio per conoscere meglio noi stessi, gli altri, il nostro modo di relazionarci e il nostro mondo.” Commenta Valentina Zucchi, responsabile Mediazione MUS.E. “Bambini, ragazzi e adulti, giovani artisti e semplici curiosi sono invitati a prendere parte, nella forma a loro preferita, al programma che gravita intorno all’opera di Jenny Saville per vivere il museo come luogo da frequentare spesso e con piacere.”

Le visite alla mostra - in programma tutti i sabati alle h15 e alle h16.30 - permetteranno così di apprezzare al meglio il ricco corpus di opere esposte presso il museo, indagandone le ricerche sottese ed esplorandone le superfici, esiti alti delle riflessioni dell'artista intorno alla figura umana, al corpo, ai sensi, all'identità, alle relazioni visibili e invisibili fra gli individui, in una sintesi unica fra lezione classica e sensibilità contemporanea. Per approfondire le possibilità d'indagine e di riflessione offerte dalle tecniche artistiche così sapientemente padroneggiate dall'artista, sono inoltre offerti due percorsi. Il primo, Human scribbling, è un corso di disegno rivolto a giovani e adulti suddiviso in cinque incontri (in tre repliche fra ottobre 2021 e febbraio 2022), che permette di esercitare occhio, mano e cervello nella rappresentazione e nell’interpretazione multipla del reale; il secondo, Figure.

Atelier di pittura, è rivolto ai bambini e dedicato alla pittura - in particolare al genere del ritratto, protagonista dell'opera Saville nelle sue più ampie declinazioni - grazie al fecondo partenariato con GIOTTO – love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini.

Gli adulti potranno così sperimentare senza alcuna remora il potere di una matita nel restituire in forma vibrante, dinamica e introspettiva la realtà, nel dialogo diretto con le creazioni dell’artista e sotto la guida dell’artista e mediatore esperto Marco Salvucci; mentre i più piccoli saranno invitati a esplorare le potenzialità tecniche ed espressive della pittura, nelle sue molteplici stesure e sfumature, ispirandosi alla materia stratificata, aderente e luminosa generata dall’artista.

Ancora, intorno alle tematiche scandagliate dall’artista - di prepotente attualità, ora visceralmente coinvolgenti, ora inevitabilmente disturbanti, tanto esplicite quanto insondabili - è stato sviluppato un ciclo di "incontri di pensiero”, tenuti dai grandi studiosi della cultura e della società occidentale: gli appuntamenti, strutturati in forma di dialogo, saranno centrati sui temi del corpo - trasversalmente interessato da riflessioni antropologiche, estetiche, filosofiche, etiche - e della cecità - esteriore e interiore - esemplarmente rappresentata dal dipinto Rosetta II. Per guardare, sempre, oltre.

Si comincia domenica 7 novembre indagando i canoni del corpo con Loris Mazzagatti, studioso dei concetti di normalità e di obesità corporee (Università degli studi di Milano Bicocca); si prosegue il 5 dicembre riflettendo sulla cecità esteriore e interiore con Carlo Bordoni - sociologo, scrittore e giornalista, oltre che profondo conoscitore del pensiero di Zygmunt Bauman, che alla cecità figurata ha dedicato una profonda riflessione - e Roberto Francavilla, esperto dell’opera di José Saramago, autore della celebre Cecità, e docente dell'Università degli studi di Genova; per concludere il 9 gennaio con Saveria Chemotti, studiosa dei codici e delle identità del corpo femminile (Università degli studi di Padova) e autrice numerosi saggi e romanzi, e Maria Teresa Russo, che alle ambiguità del corpo ha dedicato ampie ricerche multidisciplinari (Università degli studi di Roma Tre).

Il programma a cura del dipartimento di mediazione culturale MUS.E

Gli appuntamenti sono possibili grazie al prezioso sostegno di American Express, GIOTTO – love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Tenderly - brand di Lucart Spa, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella e Unicoop Firenze.

Visite guidate alla mostra di Jenny Saville Per chi: per giovani e adulti Quando: tutti i sabati alle h15 e alle h16.30 - a partire da sabato 16 ottobre Durata: 50’ Human scribbling. Corso di disegno Per chi: per giovani e adulti Quando: cinque appuntamenti per ogni corso - da mercoledì 20 ottobre a mercoledì 17 novembre / da mercoledì 24 novembre a mercoledì 22 dicembre / da mercoledì 12 gennaio a mercoledì 9 febbraio - sempre alle h16.30

Durata: 1h15’

il primo incontro di ogni ciclo prevede l’accesso al museo con pagamento del titolo di accesso. Dal secondo appuntamento non è previsto l’accesso all’interno degli spazi museali con pagamento del solo biglietto attività. Si prega di presentare il biglietto di accesso per la durata di tutti gli appuntamenti.

Figure. Atelier di pittura

Per chi: per bambini dagli 8 ai 12 anni Quando: tutte le domeniche alle h16.30 - a partire da domenica 24 ottobre Durata: 1h15'

Incontri di pensiero

Per chi: per giovani e adulti Quando: 7 novembre, 5 dicembre, 9 gennaio alle h11

7 novembre: Corpi canonici? con Loris Mazzagatti5 dicembre: Cecità - con Roberto Francavilla e Carlo Bordoni9 gennaio: Il corpo come voce di sé - con Saveria Chemotti e Maria Teresa Russo

Modera gli incontri Valentina Zucchi, MUS.E.

Durata: 1h

Tutte le visite, gli atelier e gli appuntamenti del corso di disegno hanno un costo di €2,50 (residenti Città Metropolitana di Firenze) e di €5,00 (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso al museo; sono gratuiti per i possessori della Card del Fiorentino, nel limite delle tre proposte annue. Riduzione 2x1 soci Unicoop Firenze.

Gli incontri di pensiero sono gratuiti e non prevedono l’accesso al museo.

Le prenotazioni per ogni incontro verranno prese dal lunedì precedente alla data prescelta.

La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: 055-2768224 info@musefirenze.it