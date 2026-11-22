Vedrà anche la partecipazione del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il convegno organizzato per venerdì a Firenze da Fsp Polizia sul tema “Controllo del territorio. Droni e IA al servizio delle forze dell’ordine”.

All’incontro, che avrà inizio alle ore 9,00 di venerdì, 30 ottobre, presso la Caserma Fausto Dionisi (Lungarno della Zecca Vecchia n.20/A), oltre al Ministro che interverrà in collegamento da Roma saranno presenti altri vertici istituzionali quali il Sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, nonché il Vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie, Pref. Carmine Belfiore, che porterà un indirizzo di saluto anche da parte del Capo della Polizia.

Arricchiranno il tavolo dei lavori anche altri relatori come il Prof. Domenico Accardo, docente dell’Università Federico II di Napoli che interverrà su “Utilizzo di droni e sistemi aerospaziali”; il Vice questore Katia Di Ruberto, che relazionerà su “Normativa vigente IA e caso pratico di utilizzo”; l’avvocato Andrea Ricci, che parlerà di “Violazioni nell’utilizzo di IA”.

Il Convegno sarà moderato dal Segretario generale aggiunto della Fsp Polizia, Fabrizio Lotti, e concluso dal Segretario generale, Valter Mazzetti.

“L’incontro di venerdì è quantomai atteso dai colleghi – spiega il Segretario Fsp di Firenze, Alfredo Pasquarelli, che lo ha organizzato -, perché il controllo del territorio e tutte le problematiche ad esso connesse sono certamente ‘la madre’ di tutte le questioni per i poliziotti. Ed in questo senso il confronto con il mondo politico istituzionale è sempre estremamente importante, e deve essere costante. Non di secondaria importanza, poi, la tematica di stretta attualità dell’impiego della tecnologia per la Forze dell’ordine, ormai fondamentale in tema di controllo del territorio e in generale di sicurezza”.

“L’integrazione di strumenti al passo con le sfide del tempo è cruciale per una Polizia moderna ed efficiente – aggiunge il leader Fsp, Mazzetti -. Oggi è sempre più importante incrementare l’utilizzo di questi strumenti anche in ambiti come quello dell’ordine pubblico; non è un caso se proprio chi lavora quotidianamente sulla strada, nelle piazze, nei territori, per garantire il controllo del territorio e la sicurezza in ogni occasione pubblica ne chiede un utilizzo sempre maggiore. Il confronto fra vertici istituzionali, politici e tecnici di così alto livello non potrà che essere altamente proficuo in questo senso e, come sempre, ringraziamo i nostri illustri ospiti”.