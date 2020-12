Il Consiglio comunale ha eletto i tre osservatori presso la Società della salute

Firenze: sono Mimma Dardano (Lista Nardella), Michela Monaco (Lega Salvini Firenze) e Roberto De Blasi (Movimento 5 Stelle)

Il Consiglio comunale ha eletto, a scrutinio segreto, i tre consiglieri comunali che saranno osservatori presso la Società della salute. Si tratta della consigliera Mimma Dardano (Lista Nardella), della consigliera Michela Monaco (Lega Salvini Firenze) e del consigliere Roberto De Blasi (Movimento 5 Stelle). La delibera è stata presentata dal presidente del Consiglio comunale Luca Milani.

Questa la dichiarazione del capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Palazzo Vecchio Roberto De Blasi dopo l'elezione a scrutinio segreto durante il consiglio comunale di ieri, di osservatore presso la Società della salute.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami. Mi impegnerò a rappresentare al meglio tutte le forze politiche del consiglio comunale in questo momento particolarmente delicato per il nostro Paese di emergenza sanitaria.

Ritengo che la partecipazione mia e delle colleghe Dardano e Monaco in questa organizzazione sia particolarmente importante per la tutela della salute di tutti i fiorentini”.