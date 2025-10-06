Comune di Firenze: adesione alla Fondazione Museo della Deportazione

Il Comune di Firenze aderisce alla Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza, con la concessione a titolo gratuito alla Fondazione dei locali del Memoriale delle deportazioni di viale Giannotti.

Il Consiglio comunale ha approvato la delibera, presentata dall’assessora alla memoria e dall'assessore alle partecipate, per la modifica dello statuto della Fondazione che prevede l’adesione dell’Amministrazione comunale di Firenze.Il percorso avviato già in passato prosegue e fa un ulteriore step attraverso l’approvazione della delibera all’adesione del Comune di Firenze alla Fondazione “Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria toscana”, che vedrà coinvolti, oltre alle istituzioni, anche Aned, la Comunità Ebraica di Firenze e Anpi.