Rufina: il Comune acquisisce due immobili dalla Misericordia

Rufina, 14 luglio 2026 - Nuovi spazi per le associazioni, un sostegno concreto alla Misericordia e un investimento sul patrimonio della città: è questo il senso dell’operazione con cui il Comune di Rufina acquisisce due immobili in Piazza Umberto I°, per un totale di 270 metri quadrati.

Gli immobili, precedentemente utilizzati dalla Misericordia di Rufina come ambulatorio, sede operativa e spazio per i volontari, entrano così nella disponibilità dell’amministrazione comunale dopo il trasferimento dell’associazione in una struttura più ampia e adeguata alle proprie necessità.

L’acquisizione rappresenta un intervento con una triplice finalità: creare nuovi spazi a servizio delle associazioni del territorio; porre le basi per il rafforzamento del collegamento tra Piazza Umberto I° e Villa Poggio Reale, sede culturale e luogo di promozione del territorio; valorizzare il rapporto con la Misericordia, realtà da sempre impegnata a favore della comunità.

Il collegamento tra la piazza e Villa Poggio Reale rappresenta infatti uno degli obiettivi inseriti nel programma elettorale dell’amministrazione e l’acquisizione di questi immobili costituisce un primo passo concreto per la sua realizzazione, contribuendo a creare una maggiore integrazione tra gli spazi pubblici del centro cittadino e il polo culturale di riferimento del territorio.

L’operazione prevede un investimento complessivo di 243.500 euro, oltre imposte. L’atto di compravendita sarà stipulato il prossimo 16 luglio, mentre l’immissione in possesso degli immobili è prevista entro la fine del 2026.

«Per la Giunta si tratta del raggiungimento di un obiettivo importante – dichiara il sindaco di Rufina Daniele Venturi – perché questa acquisizione consente di dare una nuova funzione a spazi che hanno già avuto un ruolo significativo per la comunità. Allo stesso tempo rappresenta un tassello fondamentale nel percorso volto a rafforzare il legame tra Piazza Umberto I° e Villa Poggio Reale, un collegamento strategico che potrà contribuire a rendere ancora più fruibili e valorizzati i luoghi centrali del paese. Vogliamo creare opportunità per le associazioni, sostenere chi ogni giorno opera sul territorio e mettere a disposizione dei cittadini spazi destinati alla partecipazione e alla socialità. È un investimento che produce un beneficio condiviso e rafforza la rete di relazioni che rende viva la nostra comunità».