Il cinema di Park Chan -wook

Dopo il successo della XX edizione del Florence Korea Film Fest, conclusosi al cinema La Compagnia lo scorso 15 aprile, a Firenze torna un focus sulla cinematografia della Corea del Sud.

Per il programma di eventi culturali in Mediateca Toscana, La valigia dei sogni, il lunedì pomeriggio, fino al 6 giugno, si tiene il ciclo di lezioni dal titolo Dentro il cinema coreano, a cura della critica Caterina Liverani, in collaborazione con il Florence Korea Film Fest.

Dopo il cinema di Kim Ki-duk, il prossimo appuntamento, lunedì 23 maggio (ore 16.00) si parlerà di Park Chan-wook, della sua folgorante ascesa, che lo ha visto, in pochissimo tempo, grazie ai riconoscimenti avuti nei festival, ad imporsi nel panorama cinematografico internazionale, divenendo uno dei primi registi sudcoreani ad aver girato un film a Hollywood. Al centro dell’incontro del 23 maggio, ci sarà anche la matrice letteraria delle sue sceneggiature e il tema ricorrente della Vendetta nel suo cinema.

Il ciclo di lezioni Dentro il cinema coreano, proseguirà il 30 maggio con l’universo creativo di Bong Joon-ho, autore che nella sua carriera ha toccato tutti i generi, con lo scopo di raccontare i contrasti della società, fino alla consacrazione, nel 2020, con il film pluripremiato Parasite. L’ultimo incontro, del 6 giugno, affronterà invece la forma di intrattenimento più popolare in Corea del Sud, che ha conquistato il mondo, i Drama, cercando di dare una risposta alla domanda: qual è il segreto del loro successo, in patria e nel mondo?

Gli incontri si tengono in via San Gallo, 25 a Firenze, ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti, è consigliata la prenotazione all’indirizzo: segreteria@fst.it. Info su www.mediatecatoscana.it.