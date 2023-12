Il Capodanno in Oltrarno è On The Road

Domenica 31 dicembre dalle ore 22:00 Oltrarno On The Road tra Borgo San Frediano, Santo Spirito e San Niccolò con la musica itinerante dell’Orchestra Bandão, Fantomatik Orchestra e The Sound Street Band.

Firenze a Capodanno si inonda di jazz, funk e music world in Oltrarno con tre band straordinarie e dal suono coinvolgente. Si inizia dalle 22 fino all’1:00 in Borgo San Frediano, in Piazza Santo Spirito e in San Niccolò passando per tutto il Lungarno fino a mezzanotte, dove in Piazza Santo Spirito e in Piazza S. Maria Oltrarno si aspetterà la mezzanotte per festeggiare insieme l’inizio del 2024.

𝗢𝗿𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗕𝗮𝗻𝗱𝗮̃𝗼 offre ritmi originali, composti dal direttore ed arrangiatore Francesco Petreni, e attinge da sonorità proprie delle tradizioni musicali italiane fondendole con suoni e ritmi caratteristici di Paesi e mondi lontani come il Brasile, Cuba, il continente africano. Il risultato è una contaminazione inedita di stili, coreografie e sonorità differenti che si avvicendano e si fondono in una performance unica nel suo genere.

La 𝗙𝗮𝗻𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗸 𝗢𝗿𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 è un progetto musicale che nasce in Toscana nel 1993 come gruppo funky, soul e rhythm’n’blues, con influenze etno, pop e dance. Nel 2001 la band intraprende una svolta importante: il gruppo da palco diventa marching band. La formazione riesce subito ad imporsi all’attenzione pubblica anche grazie alla scelta di rinnovare costantemente il proprio repertorio ricercando nuove sonorità e nuove idee.

The 𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗲𝘁 𝗕𝗮𝗻𝗱, fra le prime in Italia, è attiva dal 1991 e si ispira alle marching bands afroamericane che si esibivano all’inizio del secolo a New Orleans nelle occasioni più disparate, dalle parate, al Carnevale, feste e cerimonie. The Sound Street Band propone brani legati alla tradizione del jazz, come Hello Dolly o Basin Street Blues, appropriandosi delle forme moderne della musica afroamericana.

Ingresso gratuito

Info: www.eventimusicpool.it – www.musefirenze.it – www.comune.fi.it - 055240397