Il Calendario 2024 della Mercurio Arte Contemporanea

Sabato 30 dicembre 2023 alle ore 17.00, alla Mercurio Arte Contemporanea in corso Garibaldi 116 a Viareggio (Lu), si terrà la presentazione del Calendario 2024, un elegante oggetto da tavolo, realizzato dalla tipografia San Marco di Badia di Cantignano su progetto grafico di Gianni Costa, direttore della galleria.

Sul calendario, stampato ogni anno a partire dal 2013 e ormai divenuto un autentico oggetto da collezione, sono riprodotti recenti dipinti di 12 tra i più significativi artisti che negli anni hanno partecipato alle mostre promosse da Mercurio Arte Contemporanea: Simone Bortolotti (Firenze, 1963), Annamaria Buonamici (Lucca, 1954), Daniela Caciagli (Bibbona, 1962), Riccardo Corti (Firenze, 1952), Beppe Francesconi (Marina di Massa, 1961), Marco Manzella (Livorno, 1962), Guido Morelli (La Spezia, 1967), Gianluca Motto (La Spezia, 1965), Armando Orfeo (Marina di Grosseto, 1964), Lisandro Rota (Lucca, 1946), Riccardo Ruberti (Livorno, 1981) e Valente Taddei (Viareggio, 1964).

I dodici pittori, che operano nell’ambito della figurazione contemporanea, differiscono tra loro per formazione estetica e scelte stilistiche, ma sono accomunati da un profondo spirito di ricerca nei rispettivi percorsi creativi. In galleria saranno esposte opere dei dodici artisti, tra cui quelle riprodotte nel Calendario 2024.

Mercurio Arte Contemporanea, aperta nel dicembre 1996, è la più longeva realtà nel settore delle arti visive presente in città: ha sviluppato negli anni significativi rapporti di sinergia con tutti i principali Enti e Comuni della Provincia di Lucca. Ha inoltre realizzato progetti espositivi in spazi pubblici e privati di molte città in Toscana (Massa, Montignoso, Calcinaia, Bolgheri, Donoratico, Cecina, Pistoia, Montecatini Terme, Prato, Fucecchio, Firenze, Poggibonsi, Grosseto), Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte.

Fino al 31 gennaio 2024, sarà possibile ricevere in omaggio una copia del calendario, prenotandone il ritiro in galleria su appuntamento. Infoline: 333 2318925.