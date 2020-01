Il 7 gennaio la Giornata nazionale della bandiera

Nell’anniversario del primo Tricolore celebrazione in Prefettura, a Palazzo Medici Riccardi

Il 7 gennaio prossimo, in occasione della Giornata nazionale della Bandiera nell'anniversario del primo Tricolore, gli edifici pubblici del Comune saranno adornati con un imbandieramento straordinario di tricolori e bandiere europee, come previsto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alle ore 9.00, in Prefettura si terrà la celebrazione alla presenza di studenti delle scuole secondarie fiorentine. Dopo l’intervento introduttivo del Prefetto di Firenze Laura Lega, si svolgerà la lectio magistralis di Paolo Grossi, ex presidente della Corte Costituzionale, sul tema “L’attualità del Tricolore dopo 223 anni”. Seguirà la premiazione del concorso per le scuole “La nostra Bandiera, simbolo della Repubblica e valore di civiltà”, promosso dal Rotary International.

Anche a Prato si procederà all’esposizione straordinaria sugli edifici pubblici della città e provincia.