Il 7° Festival della Legalità il 9-10-11 giugno a Firenze

Nei giorni scorsi è giunta a compimento un'indagine su bande criminali da parte di Guardia di Finanza, Scico e Procura Antimafia e Antiterrorismo, con sfere di influenza in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria; 37 in carcere, 3 ai domiciliari, più l'obbligo di soggiorno. Più di 160 militari sono stati coinvolti in un'operazione che ha coinvolto Livorno, Bologna, Reggio Emilia, Modena, Parma, Milano, Cremona, Brescia, Pavia, Roma, Foggia, Potenza, Croazia Province di Rotone e Reggio Calabria.

La complessa indagine è durata più di due anni, diretta dalla Dda di Bologna e coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, vista la convergenza emersa con altri reparti investigativi della Procura della Repubblica di Firenze, Potenza e Trento, ha inoltre permesso di individuare una fitta rete di residenti cinesi coinvolti, professionalmente e sistematicamente, nel riciclaggio di bande criminali che accumulano ingenti proventi illeciti.

Nel trentennale della strage dei Georgofili, torna a Firenze nella sua settima edizione, il “Festival della Legalità”. Ideato e promosso dall'Associazione Il Gomitolo Perduto per condividere i valori della giustizia, della legalità e della non violenza, sarà una 3 giorni di talk, testimonianze, incontri e concerti.

Anche per quest’anno il programma sarà ricco di testimonianze portate direttamente da chi è protagonista della lotta alla mafia, in varie forme diverse. Tra gli ospiti di questa edizione due giornalisti: Michele Albanese, Giornalista e Presidente dell'Unione Nazionale Cronisti Italiani Calabria, che per i suoi articoli di denuncia sulla ‘ndrangheta vive sotto scorta dal 2014 e Giuseppe Maniaci (detto Pino), storico conduttore di Telejato e noto per le sue campagne contro Cosa Nostra e per l’inchiesta giornalistica sulla mala gestione dei beni sequestrati.

Avremo anche la preziosa presenza del Procuratore della Repubblica Alessandro Crini che il 27 maggio 1993 era a Firenze, alla procura distrettuale antimafia, e si è occupato personalmente della strage di via dei Georgofili e di Antonio Parbonetti - Professore Ordinario di Economia Aziendale all’Università di Padova - con un contributo dedicato alla presenza delle mafie nell’economia.

Il Festival si aprirà venerdì 9 giugno a partire dalle 19 al Caffè letterario delle Murate, in Piazza delle Murate a Firenze, con i saluti Istituzionali e del Presidente dell’Associazione Il Gomitolo Perduto, Alessandro Pacenti. A seguire il talk dedicato a “Quando la ‘Ndrangheta diventa una holding” con Michele Albanese e Antonio Parbonetti. Il dibattito sarà moderato da Mimma Dardano, del Gomitolo Perduto Odv. A seguire, alle 21.15 il concerto a ingresso gratuito dei Via Del Campo, la Tribute band di De Andrè.

Nella serata di sabato 10 giugno, a partire dalle 19, il Caffè Letterario delle Murate ospiterà il dibattito su “Pio La Torre, visione e prospettive oggi” con Pino Maniaci e Alessandro Crini. Dopo i saluti Istituzionali e dei rappresentanti dei Lions, interverrà come moderatore Riccardo Michelucci, Giornalista di Avvenire. Alle 21,15 i COSTÌ presenteranno il nuovo album: “Masochismo puro piacere”.

Il Festival si chiuderà nella giornata di domenica 11 giugno a partire dalle 11 al Piazzale delle Cascine, con il grande raduno di aquiloni per adulti e bambini, organizzato in collaborazione con PM Model (azienda sestese specializzata in volo e aquiloni). Durante la mattinata, letture e interventi istituzionali, laboratori di costruzione di aquiloni, scuola di volo e molte altre attività. A seguire, lo spazio resterà disponibile per chi vorrà fermarsi per un picnic.

Parteciperanno ai vari appuntamenti rappresentanti istituzionali di Comune di Firenze e Regione toscana, nonché membri della Fondazione Antonino Caponnetto, Leaf Fondazione e Lions Club.

“Il Festival della Legalità che la nostra Associazione il Gomitolo Perduto Odv promuove ogni anno con tenacia, porta sotto i riflettori coloro che quotidianamente lottano contro le mafie. Persone che hanno fatto della loro esistenza un manifesto vivente di impegno e opposizione, sacrificando per questo tutta la propria vita”. Ha commentato Mimma Dardano, Presidente onoraria e fondatrice dell’Associazione per la legalità Il Gomitolo Perduto.

“Per tutti noi, continuare a fare memoria è un dovere civico imprescindibile, crescendo come cittadini consapevoli e informati, in grado di fare rete per opporsi alle mafie a qualunque latitudine. Anche questa volta, come è nostra peculiarità, ospiteremo a Firenze alcuni dei rappresentanti più audaci della lotta alla mafia, quali Pino Maniaci e Michele Albanese, che per la propria scelta rivoluzionaria hanno pagato un caro prezzo. Averli qui tra noi, insieme a Antonio Parbonetti e Alessandro Crini, non è solo un grande onore, ma anche un mezzo concreto per avvicinare la nostra città a tematiche che non possono più essere liquidate semplicemente pensandole lontane.

Per combattere la mafia è necessario soprattutto non essere complici e per riuscire a non esserlo è indispensabile essere informati e consapevoli. Il nostro obiettivo è proprio quello: aumentare il numero di persone informate e consapevoli con un’attività di divulgazione fuori dai canoni ordinari.”

Per l’edizione 2023 del Festival, il Gomitolo Perduto ringrazia il Lions Club per il sostegno costante e la presenza attiva durante tutte le fasi dell’organizzazione. Un ringraziamento sincero per LEDIESIS e per la Fondazione il Cuore si Scioglie per la gentile concessione dell’immagine.

Il progetto del Festival della Legalità è realizzato a valere sul bando "Siete presente con i giovani per ripartire", promosso da Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì in accordo con il dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Con il contributo della fondazione CR di Firenze.