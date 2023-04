Firenze: 98 mila euro per i giovani volontari del Terzo settore

Novantotto mila euro di finanziamenti per i 14 progetti dell'area di Firenze vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana.

Il bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” che nasce dal progetto “Generazione Giovanisì. Creatività, innovazione, partecipazione” punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

“La grande partecipazione al bando conferma la vitalità del tessuto associativo del territorio, il crescente coinvolgimento dei giovani nel mondo del volontariato e la voglia di ripartenza del Terzo settore” afferma Luigi Paccosi, presidente di Cesvot. “Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di rinnovare il bando anche quest'anno perché crediamo sia necessario rendere i giovani protagonisti del cambiamento e del loro futuro, promuovendo percorsi di cittadinanza attiva: il dialogo tra generazioni può solo arricchire le associazioni e quindi le comunità a cui si rivolgono, facendo incontrare l'esperienza e nuove idee ed energie”.

“Giovanisì è sempre più riferimento per i giovani toscani che possono contare oltre alle opportunità di studio e lavoro su un bando che li rende protagonisti delle loro comunità sostenendo la realizzazione, nelle associazioni, delle loro idee” afferma Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana.

“I giovani con la loro creatività e la loro professionalità diventano protagonisti dell’innovazione e al cambiamento del Terzo Settore – afferma Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione CR Firenze – non più rimandabile. Siamo lieti di fare la nostra parte credendo nella forza delle idee proposte e offrendo loro le risorse concrete per metterle a terra. Ringrazio i ragazzi e le ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco in questo progetto”.

“I nostri giovani hanno un grande cuore solidale e un immenso senso di responsabilità verso la comunità alla quale appartengono - dichiara l’assessore a Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro - e verso la quale hanno voglia di impegnarsi attraverso il volontariato, l’associazionismo e il Terzo settore. Il fatto che in tanti abbiano partecipato al bando è un’ulteriore dimostrazione di come i giovani vogliano essere coinvolti attivamente nella costruzione del loro futuro e della società del domani in cui la loro energia, la loro creatività e le loro idee sono fondamentali”.

Quattordici i progetti vincitori:

“Da Tòsina a Sant'Antonio fino a Collarmele: i Giovani per l'Appennino”, ente copofila Gruppo Perché No, enti gruppo proponente Circolo Ricreativo S. Ellero, Pro Loco Pelago, partner Amministrazione Comunale di Pelago, Amministrazione Comunale di Reggello, Museo Masaccio D'Arte Sacra Ramo Onlus della Parrocchia Cascia, Terra Libera Tutti. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Festival della Legalità 2023”, ente capofila Il Gomitolo Perduto, ente proponente U.P.D. Ponte a Greve Unione Polisportiva Dilettantistica, partner Fondazione Antonino Caponnetto, Lions Club Sesto Fiorentino. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Pezzi di Noi - la bottega sociale”, ente capofila Le Tre e Un Quarto Aps, ente proponente Giardino Sottovico Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Club Community- Se Stai Bene Si Vede”, ente capofila Club Alcologici Territoriali Sesto Fiorentino - Campi Bisenzio - Peretola Odv, ente proponente Vivarium Chianti Sport Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, partner Cart (Centro Alcologico Regionale Toscano) - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Centro D'Ascolto, Club Alcologici Territoriali Della Toscana Arcat Odv, Comune di Firenze, Gruppo Fotografico Il Cupolone Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Nontiscordadime - Formazione finalizzata alla realizzazione di incontri intergenerazionali a contrasto delle solitudini involontarie delle persone anziane con lo scopo di sviluppare la cultura del volontariato tra i giovani”, ente capofila Giulia Due Mani Per La Vita Odv, ente proponente Amici Della Consolata Odv, partner Allievi e Amici del Prof. Giancarlo Berni Onlus, Associazione Initinere, Comune di Firenze, Confraternita di Misericordia di Rifredi Odv, Istituto Professionale Sassetti - Peruzzi, Parrocchia di Santa Maria A Novoli, Parrocchia di Santo Stefano In Pane, Società Mutuo Soccorso Rifredi, Ucid - Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti – Firenze. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Cultura in circolo – pratiche per la promozione sociale nei territori attraverso la musica e il teatro”, ente capofila Acli Sede Provinciale di Firenze Aps, enti gruppo proponente Circolo Parrocchiale Acli Ponte a Ema Aps, Circolo Acli gl'Incontri Aps, Circolo Acli Santa Cristina Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Teens in Action!”, ente capofila Con Il Sorriso Di Beatrice Morandi Aps, ente proponente Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci Odv, partner Associazione Culturale Mascarà, Associazione Villa Caruso, Comune di Lastra a Signa. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Il volontariato da raccontare. Giovani, ambiente, associazionismo”, ente capofila Associazione di Promozione Sociale Edera, ente proponente Centro di Creazione e Cultura Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

"Impariamo giocando a leggere, scrivere, studiare", ente capofila Helios Odv, ente proponente Associazione di Promozione Sociale Vie Nuove Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 3.100 euro.

“Trampolino Giovani 2.0”, ente capofila Cattolica Internazionale a Servizio Della Giovane-Acisjf Odv, enti gruppo proponente Avp Associazione Volontariato Penitenziario Odv, La Ronda della Carità e della Solidarietà Odv, partner Comune di Firenze, Università degli Studi di Firenze. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5mila euro.

“Connessioni mentali”, ente capofila Arci Firenze Aps, ente proponente Bottega Del Tempo Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 4.988 euro.

“Il volontariato per umanizzare la convivenza”, ente capofila Nosotras Onlus, ente proponente Co-Cò, partner Azione Gay E Lesbica - Arci N.A. Finisterrae Odv, Il Gomitolo Perduto, Le Curandaie Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 4.800 euro.

“Giovani Protagonisti di Futuro”, ente capofila Oratorio e Circolo San Francesco Anspi - Aps Ets, enti gruppo proponente Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, Meeting Point Firenze Studenti. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 20mila euro.

"Dimensione Zero - Centro di avviamento al volontariato", ente capofila Circolo Ricreativo Culturale Il Progresso, enti gruppo proponente La Racchetta Odv, Spazio Ipotetico Aps, Comune di Montelupo Fiorentino, Le Terre Dell'Anima. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 20mila euro.