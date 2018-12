Il 29 Dicembre al Teatro Politeama Pratese lo spettacolo “Caucasian Passion”

Il Balletto Statale Russo “Lezginka” farà rivivere al pubblico le tradizioni e la cultura del Caucaso. Aperte le prevendite

Sabato 29 Dicembre ore 21 approda al Teatro Politeama Pratese il Balletto Statale Russo Lezginka con lo spettacolo Caucasian Passion.

Composta da più di 30 elementi la Compagnia presenta uno spettacolo travolgente e acrobatico per tutta la famiglia. I critici di tutto il mondo hanno acclamato lo spettacolo. Da New York a Tokyo il pubblico è stato incantato non solo dalla bellezza dei ballerini con le loro acrobazie mozzafiato ma anche dalla sensualità e il lirismo delle donne, dai salti e le piroette al limite dell’umano, dall’agilità, la velocità e l’umorismo di tutto il corpo di ballo.

Fondata nel 1958 La Compagnia si è esibita in 73 paesi davanti un pubblico di 20 milioni di persone, e lo spettacolo dell’Ensemble al Lincoln Centre di New York è stato definito dal New York Post come “il più bel show del decennio”. Un attestato dell’elevato valore creativo del collettivo è stato inoltre l’invito a partecipare al programma culturale nell’ambito del “G8” a San Pietroburgo , al IX Festival dell’arte russa a Cannes nel 2006, al Festival dell’arte russa in Italia a dicembre 2009, nonché a rappresentare la danza russa all’Expo 2015 di Milano.

Caucasian Passion farà rivivere sul palco le tradizioni, i costumi e la storia di una terra esotica e affascinante come il Caucaso, e conquisterà il pubblico con il virtuosismo e l’atletismo degli uomini e la grazia e il lirismo delle ballerine.

Teatro Politeama Pratese da martedì a sabato dalle 10.30/12.30 e 17.00/19,30, oppure nel circuito Ticketone-Boxoffice e relativi punti vendita.