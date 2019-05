Ieri sera cariche della polizia in Piazza della Repubblica

Dove i manifestanti di sinistra si erano concentrati per contestare il comizio di Salvini

L'ultima settimana di campagna elettorale è cominciata ieri sera, con qualche centinaio di attivisti di destra in piazza Strozzi per il comizio del leader della Lega, venuto in sostegno del candidato sindaco Bocci, che propone la realizzazione in città di un centro di espulsione per migranti e un piano di sgomberi forzati delle famiglie in emergenza abitativa.

In piazza della Repubblica più di 2.000 persone a contestarlo e a respingere la propaganda sui cadaveri dei migranti nel Mediterraneo. Salvini parla dei "soliti centri a-sociali”. Il sindaco Nardella ha invitato la piazza a “calmarsi”. Ma si sono registrate diverse cariche della polizia contro i manifestanti, con alcuni feriti.

“Ma non sono riuscite a zittire una piazza armata solo di coraggio e determinazione a far sentire il proprio dissenso. Restano un gravissimo attacco alla libertà di manifestare in questa città -intervengono da Iniziativa Antagonista Metropolitana- Doveva essere il governo del cambiamento. Ma è giusto ribattezzarlo governo del cambiaNiente: mentre si fomenta la guerra ai migranti e si attaccano i diritti delle donne, nessuna risposta è stata data ai problemi sociali di questo paese. La recente protesta dei terremotati sotto i palazzi di Roma è l'emblema di quanto questo governo abbia tradito le proprie promesse. I migranti muoiono in mare, e i terremotati restano senza case. Le scuole continuano a crollare. Le banche continuano ad essere salvate con i soldi dei cittadini. E il reddito di cittadinanza si è ridotto ad un'elemosina”.

"Ma Ubaldo Bocci, dell'Unitalsi, quando Salvini attacca i poveri del mondo, non si vergogna nemmeno un pochino?" si domanda Federico Perugini, Candidato di + Europa al Comune di Firenze e Capolista per il Quartiere 5.