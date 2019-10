Ibrahimovic viola: i bookmaker ora ci credono

Quota 2,50 per l'approdo a Firenze dello svedese in scadenza di contratto con i Los Angeles Galaxy: il tridente d'attacco con Ribery e Chiesa sarebbe da sogno

ROMA - Ha 38 anni e un contratto in scadenza con i Los Angeles Galaxy il 31 dicembre, ma l’entusiasmo è ancora quello di un ragazzino «con la stessa voglia di vincere». Come riporta Agipronews, agenzia di stampa Giochi e scommesse, le recenti dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic hanno acceso l’immaginazione dei tifosi italiani, visto il dichiarato attaccamento dello svedese alla Serie A, ma anche quella dei betting analyst, per i quali il colpo di scena è dietro l’angolo.

A beneficiarne, almeno in quota, riporta Agipronews, è la Fiorentina: la prospettiva di un tridente da favola con Chiesa e Ribery è prima scelta sul tabellone Stanleybet, dove l’arrivo di Ibra a Firenze entro il 1° febbraio 2020 si gioca a 2,50. La stima reciproca tra l’attaccante e Sinisa Mihajlovic porta in primo piano anche il Bologna, a 3,50, di un soffio in vantaggio sul Napoli, dato a 4,00. Stessa offerta per il sì di Ibrahimovic a una squadra del campionato cinese, mentre sono "snobbate" le grandi ex, con l’Inter a 5,00 e il Milan a 7,00. In chiusura non poteva mancare il Malmö, prima squadra dell’attaccante, pure dato a 7 volte la posta.