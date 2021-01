Iacopo Melio, auguri dal cuore di un Felice 2021: "Fai a modino..."

ph Facebook Iacopo Melio

Dal suo letto di ospedale il consigliere regionale colpito dal Covid esprime i suoi grandi sentimenti e conclude con un toscanissimo appello al nuovo anno

Appena passata la mezzanotte, ha scritto dal suo letto di ospedale, quel letto dove è costretto avendo contratto il Covid qualche settimana fa. Iacopo Melio, consigliere regionale, paladino dei diritti delle persone con disabilità, sulla sua pagina Facebook ha scritto una lettera aperta molto bella in cui paragona l'attuale situazione a una Via Crucis: "Passerà anche questa stazione senza far male..." con un simpaticisssimo appello finale al 2021: "Non farci scherzi e fai a modino...".