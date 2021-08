I vini nel calice e lo sguardo verso il cielo

Uno degli appuntamenti più amati e attesi dell’estate, col vino protagonista indiscusso della magica notte delle stelle cadenti e dei desideri: il 10 di agosto.

Astronomia, spettacolo, musica e buon vino tornano a unirsi nell’appuntamento con ‘Calici di Stelle’, in programma a Castelnuovo Berardenga mercoledì 4 agosto, sabato 7 agosto e venerdì 13 agosto. La tre giorni è promossa dall’associazione ‘Città del Vino’ e dalle cantine aderenti al ‘Movimento Turismo del Vino’ con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Per accedere alle iniziative sarà necessario rispettare le normative sul Green pass previste dal Decreto-legge n.105 del 23 luglio 2021 per contrastare la diffusione del Covid-19, in vigore a partire da venerdì 6 agosto.

Calici di Stelle prenderà il via mercoledì 4 agosto, alle ore 19, dal Parco Sculture del Chianti con ‘A rimirar le stelle’, appuntamento dedicato alla degustazione dei vini dei viticoltori dell’Associazione Classico Berardenga con un picnic organizzato nell’Anfiteatro del Parco. A partire dalle ore 21, sarà possibile anche osservare le stelle in compagnia dei professionisti dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Parco Sculture del Chianti al numero 0577-357151.

Sabato 7 agosto Calici di Stelle si sposterà nel cuore di Castelnuovo Berardenga, in Piazza Marconi, con ‘Castelnuovo Musical Night’. L’evento vedrà la messa in scena dello spettacolo ‘Tornare a volare pentagramma di parole’, inserito nella rassegna del Chianti Festival e seguito dall’assegnazione del ‘Premio Stelle dello spettacolo’, alla sua seconda edizione. L’evento, ideato da Laura Cellerini con la direzione artistica di Marco Pedrieri, attore e regista, è promosso con il patrocinio della Regione Toscana e vedrà la presenza di numerosi artisti, fra cui la cantautrice Mariella Nava, a cui andrà il Premio alla Carriera per la Musica; l’attrice Margherita Fumero, Premio per il Teatro; la chansonnier Donatella Alamprese, Premio Note d’Italia nel Mondo; Simone Marzola, Antonio Lanza e il Trio Vocale Le signore premi speciali per il teatro musicale; Marco Simeoli e Francesca Nunzi, che dedicheranno un omaggio al loro maestro Gigi Proietti.

La direzione musicale della manifestazione è affidata a Eleonora Beddini, mentre l’attrice Maria Rita Scibetta affiancherà Marco Predieri nella conduzione della serata. Per informazioni e prenotazioni,è possibile contattare il numero 340-253065.

Venerdì 13 agosto, a partire dalle ore 19, Piazza Marconi ospiterà ‘Calici di Stelle nel borgo’, con degustazioni di vini e prodotti tipici messi a disposizione dalle aziende agricole e vitivinicole locali. La serata sarà accompagnata, dalle ore 21, dalla musica dei Sound Hills Quartet e dalla possibilità di osservare le stelle in compagnia dell'Unione Astrofili Senesi. Anche il Museo del Paesaggio si unirà alla serata e aprirà le sue porte ai più piccoli con lo spettacolo ‘Bolle bollicine di sapone’, in programma dalle ore 21 nel giardino della struttura. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Ufficio turistico al numero 0577-351337.

A Capalbio in provincia di Grosseto, nella florida campagna toscana, ricca di sole e beneficiata dalla vicinanza al mare, si terrà “Sotto le Stelle di Capalbio”, venerdì 6 agosto, presso l’Azienda Agricola Il Ponte: un appuntamento esclusivo con l’enogastronomia e l’astronomia. L’iniziativa è organizzata dall’Azienda Agricola Il Ponte in collaborazione con Astronomitaly - La Rete del Turismo Astronomico, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le tradizioni della Toscana.

In un luogo ricco di tradizione e di una storia, tra cantina e vigneti, positivamente integrati nel contesto ambientale e paesaggistico con l’obiettivo di garantire la conservazione del territorio e la biodiversità locale, i partecipanti potranno immergersi in una serata di emozioni a contatto con la terra ed il cielo.

L'aperitivo avrà inizio a partire dalle ore 20:00. I partecipanti potranno degustare i vini prodotti dall'azienda, insieme ad una piccola selezione di prodotti della gastronomia locale tra i quali bruschetta ed olio EVO, anch'essi frutto delle esperte mani dei proprietari de L'Azienda Agricola Il Ponte.

L’emozione continuerà a partire dalle ore 21:30, con un viaggio verso le meraviglie del Cosmo, per ammirare gli oggetti celesti più spettacolari del cielo estivo. Gli esperti di Astronomitaly guideranno gli ospiti nell’osservazione con un telescopio professionale per ammirare i giganti gassosi Giove e Saturno, splendide stelle doppie, ammassi stellari e nebulose.

A Castiglione d’Orcia torna Calici di Stelle, tra degustazioni e assaggi dei grandi vini della giovane denominazione toscana. E tra una degustazione e l’altra, un ricco programma tra musica, spettacoli, tradizioni e intrattenimento.

Mai come quest’anno c’è bisogno di esprimere desideri, e quale modo migliore se non quello di farlo con lo sguardo al cielo e un ottimo calice di vino Orcia Doc in mano? Nel suggestivo borgo di Castiglione d’Orcia, nel cuore della Val d’Orcia Patrimonio Unesco, il vino più bello del mondo torna ad incontrare teatro, cultura, musica e tradizione, con le cantine Donatella Cinelli Colombini, Le Crete, Capitoni Marco, Campotondo, Poggio Grande e Bagnaia, in una delle serate più magiche dell’anno, nell’ambito del festival “Alba e Tramonto”.

Ecco quindi che anche nell’edizione 2021 si parte il 9 di agosto, con un’anteprima dei vini in degustazione riuniti al “banco di assaggio del Consorzio del Vino Orcia”, dalle ore 18:30 alle ore 20:00. A fare da cornice un reading di poesie e musica in omaggio al vino, con la musica del giovane chitarrista ravennate Luca Felloni e dalla voce dell’attrice Veronica Saglimbeni. Ma la manifestazione entra nel vino proprio la notte magica delle stelle cadenti: il 10 agosto piazze, strade e l’intero borgo di Castiglione d’Orcia sarà in festa per celebrare il vino, prodotto tradizionale e culturale rappresentato proprio dalla Doc Orcia, che in questa notte mostra tutto il suo profondo legame col territorio e la cultura.

Così con l’apertura dei banchi di assaggio, dalle ore 20:00 alle 23:00, saranno i produttori Donatella Cinelli Colombini, Le Crete, Capitoni Marco, Campotondo, Poggio Grande e Bagnaia a farsi narratori del territorio e dei vini Orcia Doc, accompagnando winelovers e appassionati alla scoperta delle loro etichette. E per approfondire ancora di più la conoscenza della denominazione, torna la degustazione guidata di vini Orcia Doc tenuta dalla delegazione Onav Siena alla presenza dei produttori.

E poi ancora musica e intrattenimento: dalle ore 21:00 nel borgo medievale risuonerà la musica della band rock blues The Fullertones, “accompagnata” da auto e moto d’epoca di alcuni collezionisti locali. Non mancheranno assaggi e degustazioni dei prodotti gastronomici locali, pronti ad esaltare ancora di più le particolarità dei vini.

Calici di Stelle è un evento promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino e dal Movimento del Turismo del Vino. Localmente in Val d’Orcia è organizzato dal Comune di Castiglione d’Orcia in collaborazione con il Consorzio del vino Orcia, Strada del vino Orcia e Delegazione Onav Siena ed è inserito nel festival dell’alba e del tramonto.

Per poter accedere alle piazze di degustazione e per “assaggiare” sarà estremamente importante prenotare; le modalità di prenotazione sono al sito www.albaetramontofestival.it

Il vino Orcia DOC

La denominazione Orcia è nata il 14 febbraio del 2000 e si estende su un territorio di 12 comuni nel Sud della Toscana, su colline particolarmente vocate per la produzione di vini rossi da lungo invecchiamento. L’area di produzione si trova fra quelle del Brunello di Montalcino e del Vino Nobile di Montepulciano ed è fra i territori da vino più intatti e belli del mondo, in gran parte inscritto nel patrimonio dell’Umanità Unesco. I vini esprimono l’impegno e la passione dei produttori che ancora oggi fanno tutto direttamente: dalla coltivazione della vigna alla vendita delle bottiglie.

Poco più di 300.000 bottiglie all’anno prodotte in una sessantina di cantine che con orgoglio mostrano un prodotto familiare fatto da chi vive in mezzo alle vigne, nel rispetto della natura e con ottime competenze di enologia e viticultura. La varietà Orcia è ottenuta da uve rosse con almeno il 60% di Sangiovese e Orcia Sangiovese con almeno il 90% di questo vitigno, entrambe anche nella tipologia “Riserva”. Sono comprese anche le tipologie Bianco, Rosato e Vin Santo.

Nonostante la piccola dimensione produttiva la DOC Orcia si sta facendo apprezzare velocemente e con soddisfazione dagli esperti del mondo enologico e dai winelovers.