I riti antichi di una strada toscana che collega Firenze ad Arezzo

​Il viaggio cinematografico utilizza il documentario, l’animazione, l’illustrazione per raccontare

L’antica strada toscana Setteponti, fra Firenze e Arezzo, diventa 2.0 grazie al documentario interattivo “Setteponti Walkabout”, presentato al Taormina Film Fest, da oggi anche fruibile e navigabile sul portale settepontiwalkabout.it

Setteponti Walkabout è un viaggio interattivo diviso in tre capitoli, tra cinema documentario, animazione, illustrazione, sound design e materiali d’archivio di varia natura, che si intersecano con l’intento di far conoscere sia le storie della Strada Setteponti, uno tra gli itinerari più belli e significativi da percorrere tra Firenze e Arezzo, sia un territorio ricco di tradizioni come quello del Valdarno, ma anche un’occasione per scoprire o riscoprire con altri occhi alcuni tasselli importanti della storia e della cultura italiana. I racconti si intrecciano in un fuoco acceso dai contadini ai ricordi legati della seconda guerra mondiale tra orrori e commozione, alle realtà che oggi abitano quel territorio, tra antiche tradizioni e germogli.

Il documentario è stato realizzato attraverso l’omonima residenza d’artista promossa da Sguardi Factory Lab, contenitore di percorsi di formazione e produzione a cura dell’associazione culturale Macma. La residenza ha prodotto un’opera collettiva sviluppata nell’arco di 6 mesi, realizzata con il sostegno di SIAE “Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura” e MIBACT, che ha visto il coinvolgimento di quattro artisti under 35, come autori dell’opera: Gianfranco Bonadies (illustratore/animatore), Gianpaolo Capobianco (sound designer), Michele Sammarco (filmmaker) e Valeria Tisato (assistente creative coder).

Setteponti Walkabout è un progetto ideato e organizzato da MACMA, con il sostegno di SIAE, MIBACT e Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura.

Partner di progetto: Fondazione Sistema Toscana, TheSign Academy, Berta Film, Cinemaitaliano.info

in collaborazione con Comune di Terranuova Bracciolini, Comune di Loro Ciuffenna, La Jetée – Interactive Storytelling & Visual Culture, Alcedo Ambiente e Territorio, Archivio Diaristico Nazionale