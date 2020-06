I quattro colori in Consiglio comunale

Il presidente Luca Milani ha ricordato Luca Palandri, scomparso giovedì scorso

In apertura di Consiglio comunale il presidente Luca Milani ha ricordato Luca Palandri, il cerimoniere di Palazzo Vecchio scomparso lo scorso 25 giugno. “Una persona preziosa per tutta l'amministrazione comunale. Si è sempre posto in secondo piano – ha ricordato il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – per far fare sempre bella figura al Gonfalone del Comune ed all'amministratore che, in quel momento, rappresentava l'amministrazione ed indossava la fascia tricolore.

Nel giorno del Santo Patrono non si è svolta, come sempre, la finale del Calcio Storico Fiorentino ma abbiamo avuto in piazza Santa Croce il San Giovanni solidale. I rappresentanti dei Quattro colori ed il corteo della Repubblica Fiorentina hanno reso omaggio ai mondi della sanità e del volontariato. E' stata la prima occasione ufficiale della città per esprime la propria gratitudine ed il proprio ringraziamento ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, al personale del servizio sanitario regionale ed ai volontari della protezione civile che fin dall'inizio della pandemia si sono schierati a fianco dei cittadini malati. Anche per l'aiuto concreto che hanno portato avanti i volontari dei Quattro colori abbiamo ospitato in Consiglio comunale – ha concluso il presidente Luca Milani – il direttore del corteo della Repubblica fiorentina Filippo Giovannelli ed i capitani del Calcio Storico Fiorentino”.