I protagonisti a Pitti Immagine Filati 97

Apre domani Pitti Immagine Filati, il salone di riferimento per il mondo dei filati e della maglieria a livello internazionale, che torna alla Fortezza da Basso fino a giovedì 3 luglio. Appuntamento attesissimo per scoprire le collezioni delle oltre 130 tra le più importanti filature italiane e internazionali, le nuove proposte delle aree CustomEasy e KnitClub, le tendenze del domani raccontate dallo Spazio Ricerca e tante altre partecipazioni speciali.

Martedì 1° luglio alle ore 10 l’evento conclusivo della CFMI Academy, il progetto formativo nato dalla collaborazione tra il Centro di Firenze per la Moda Italiana, Pitti Immagine e UniCredit. L’incontro presenta i risultati del percorso che ha coinvolto studenti provenienti dalle migliori accademie di moda italiane. Ceremony Award presso Sala della Scherma, Teatro UniCredit.

D-tale è il titolo del nuovo Spazio Ricerca curato da Angelo Figus, in collaborazione con Carrie Hollands, direzione maglie e filati e con Manuela Sandroni, coordinamento generale. Un viaggio nei dettagli della storia della moda diviso in tre temi e presentato attraverso 72 manichini realizzati con le filature che partecipano al salone. Padiglione Centrale - piano inferiore - Salone M.

I maglifici di qualità sono protagonisti di KnitClub. È qui che i buyer, i designer e gli uffici stile dei più famosi brand internazionali di moda incontrano le eccellenze tecniche e creative delle aziende selezionate da Pitti Filati. Padiglione Centrale - piano inferiore - Salone M.

Fenix International, realtà che da oltre 40 anni produce maglieria di alta qualità per i principali brand giapponesi, presenta a Pitti Filati una capsule che racchiude filati pregiati, design all’avanguardia e artigianato giapponese ispirata ai processi slow fashion di tintura origami e tintura indaco naturale. Presso la sezione KnitClub, al Padiglione Centrale - piano inferiore - Salone M.

Torna il concorso promosso da Feel The Yarn®, che sceglie "Wishlist" come tema, si presenta con novità nelle modalità e tempistiche di votazione, e promuove la collaborazione tra designer di scuole internazionali specializzate in maglieria e filature associate al Consorzio Promozione Filati - CPF. Al Cavedio, piano inferiore del Padiglione Centrale.

D-house laboratorio urbano - Innovation Hub del Gruppo Pattern - presenta una capsule collection realizzata in collaborazione con PECORANERA che esplora le nuove frontiere della maglieria tra artigianalità, tecnologia e innovazione. Al Padiglione Centrale - piano inferiore - Salone M.

Un invito a esplorare nuove dimensioni estetiche e sensoriali, all’insegna dell’impatto zero e della circolarità, in piena armonia con l’ambiente: è questo il cuore delle nuove collezioni Autunno/Inverno 2026–2027 di Marchi & Fildi e Filidea, presentate in anteprima a Pitti Immagine Filati 97. Le collezioni per la maglieria a maglia rettilinea nascono da un raffinato lavoro su filati grossi in mischia, pensati per valorizzare punti tridimensionali e texture materiche. Il tema stagionale che attraversa entrambe le linee è quello del bassorilievo: paesaggi astratti, scene urbane e suggestioni artistiche si materializzano nel filo, attraverso un gioco armonico di volumi, contrasti e toni su toni. Tutto all’insegna dell’eleganza e della sostenibilità.

“Designed to Design” è il concetto che guida questo progetto, presentato per la prima volta durante Pitti Filati a giugno 2025: Cashwool® non è solo un prodotto, ma un vero e proprio linguaggio per la creatività. Questa versatilità è il risultato di una scelta consapevole, adottata da Zegna Baruffa Lane Borgosesia, coltivata nel tempo con rigore, attenzione, cura. Un tempo che l’azienda dedica a testare, controllare, revisionare, perfezionare: ogni lotto subisce 12.000 test di filatura per verificarne resistenza, elasticità, torsione, titolo; il nastro è sottoposto a 10.000 controlli per garantirne finezza, pulizia e omogeneità; infine, 5.000 test pre-spedizione assicurano umidità, scorrimento e performance.Anche il colore, in Cashwool®, è il risultato di una ricerca profonda: all’interno del laboratorio tintoria, ogni tonalità nasce da una scelta consapevole fatta di più di 5.000 studi, tra tinte unite e mélanges, che danno vita a sfumature dense, uniformi, equilibrate tra intuizione e tecnica. Ogni anno, più di un milione di chilogrammi di lana merino extrafine tracciata viene lavorata in Zegna Baruffa Lane Borgosesia. Qui, nel cuore del Piemonte tessile, si svolge l’intero ciclo produttivo: selezione, filatura, tintura, test.

Questo sapere nasce da lontano. Dal 1850, Zegna Baruffa Lane Borgosesia disegna il futuro partendo da un gesto antico. Lungo le rive del Sesia, dove un tempo si lavava la lana a mano, prende forma una tradizione che si è trasformata in competenza, innovazione e visione. Un know-how che ha saputo unire artigianalità e tecnica, storia e prospettiva. Cashwool® è il simbolo di questo equilibrio: un filato nato oltre quarant’anni fa, e ancora oggi impossibile da eguagliare.“Per noi, la bellezza non è solo estetica: è anche responsabilità.

Cashwool® nasce all’interno di un ecosistema produttivo attento e sostenibile. Ogni fase è tracciata, curata in ogni dettaglio e testata. Non si tratta di una strategia, ma di una forma di rispetto. Oggi Cashwool® rappresenta il 60% del nostro fatturato. È il nostro prodotto più iconico, quello più riconoscibile, che ha vestito le collezioni delle maison internazionali e accompagnato generazioni di stilisti. Continua a essere, ogni giorno, lo standard con cui si misura la qualità“ afferma Lorenzo Piacentini, Amministratore Delegato di Zegna Baruffa Lane Borgosesia.

VINTAGE SELECTION

Torna l’appuntamento con Vintage Selection, laboratorio di ricerca dedicato alla cultura vintage. D-Tale è il tema di questa edizione che si ispira a quello dello Spazio Ricerca. La manifestazione è riservata ai buyers di Pitti Filati. Al Padiglione delle Ghiaia della Fortezza da Basso.