I lavori a Firenze nella settimana di Pasqua

Le asfaltature in lungarno Soderini e in via delle Panche; lavori alla rete idrica in via Senese, via delle Cinque Vie, lungarno degli Acciauoli e via di Brozzi. E ancora la prosecuzione della manutenzione delle piste ciclabili nel Quartiere 4. Sono alcuni dei principali interventi di questa settimana.

Iniziando dalle riqualificazioni stradale, da oggi lunedì 14 aprile prenderà il via l’asfaltatura notturna di lungarno Soderini. I lavori saranno effettuati in orario 21-6 e termineranno il 20 aprile. Nella prima fase scatterà la chiusura del tratto da Ponte alla carraia e piazza Cestello; nella seconda fase il cantiere si sposterà nel tratto piazza Cestello-Ponte Vespucci. Oltre alla chiusura del tratto interessato dai lavori, sarà interrotta la circolazione in piazza di Cestello (tra via del Piaggione e lungarno Soderini nella corsia veicolare lato numero civico 1) e in via dei Tiratoio (tra vicolo del Tiratoio e lungarno Soderini).

Previsto inoltre un senso unico in via del Piaggione da piazza di Cestello a piazza del Tiratoio. Percorso alternativo per i veicoli autorizzati provenienti da lungarno Guicciardini-piazza Nazario Sauro e diretti nel tratto chiuso (prima fase): Ponte alla Carraia-piazza Goldoni-Borgo Ognissanti-via Curtatone-lungarno Vespucci-Ponte Vespucci. Percorso alternativo per i veicoli autorizzati provenienti da Borgo San Frediano e diretti nel tratto chiuso (seconda fase): Borgo San Frediano-via di Cestello-piazza del Cestello-via del Piaggione-via del Tiratoio-vicolo del Tiratoio-via di Sant’Onofrio-lungarno Soderini.

Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 aprile è in programma anche il rifacimento della segnaletica e degli attraversamenti pedonali a seguito di interventi sui sottoservizi in via delle Panche. Dalle 22 alle 5.30 in via delle Panche sarà quindi interrotta la circolazione tra via di Quarto e via Eugenio Calo e scatterà un divieto di transito tra via delle Gore e via di Quarto. Prevista inoltre l’istituzione di un senso unico in via di Quarto (da via delle Panche verso via Grifeo) e via Bocci (da via Barducci a via delle Panche). Viabilità alternativa per tornare su via delle Panche: via delle Gore-largo Tonelli–via Aselli- via Serio-via della Quiete–via del Chiuso dei Pazzi-via Caldieri-via Vezzani-via Spinucci-via Pellas-via Locchi-via Bocci-via Barducci-via Calo-via delle Panche.

Da mercoledì 16 aprile nuova fase della manutenzione delle piste ciclabili nel Quartiere 4. Prevista l’istituzione di un restringimento con un senso unico in via Modigliani da via Francesco Savario Altamura verso via Pio Fedi. Saranno in vigore anche restringimenti sulla corsia interna di via Modigliani. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Pio Fedi: via Massa-via dei Bassi-via dell’Argingrosso-via Torcidoda-via Modigliani. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Canova: via Sernesi-via Torcicoda-via Modigliani. Termine previsto 18 giugno.

La prossima settimana inizieranno anche i lavori di sostituzione della rete idrica in lungarno Acciaiuoli. Da venerdì 19 aprile divieto di transito tra Vicolo dell’Oro e Ponte Santa Trinita. Circolazione interrotta anche sulla direttrice piazza del Limbo-chiasso dei Borherini-chiasso degli Altoviti. Termine previsto 23 giugno.

Ecco gli altri principali interventi.

Via di Brozzi: per il rifacimento di un allaccio idrico lunedì 14 aprile scatterà la chiusura del tratto via di San Rocco-via della Nave di Brozzi. Viabilità alternativa per i residenti nel tratto di via di Brozzi compreso fra via della Nave di Brozzi e piazza Primo Maggio: via di San Rocco-via dei Cattani-via Curzio Malaparte-via dei Cattani-via delle Scuole-piazza Primo Maggio-via di Brozzi-via della Sala-via Pistoiese-via della Nave di Brozzi. Termine previsto 18 aprile.

Via La Farina-via Masaccio: inizieranno lunedì 14 aprile i lavori alla rete di distribuzione del gas. L’intervento è articolato in due fasi: nella prima saranno istituiti un restringimento di carreggiata con senso unico in via La Farina (dal numero civico 28 verso via Masaccio) e un restringimento in via Masaccio (tra il numero civico 93 e via La Farina). La seconda fase a questi provvedimenti si aggiungeranno restringimenti in via Nardi. Termine previsto 13 maggio.

Via dei Cioli: da lunedì 14 aprile è in programma un intervento di ripristino su un muro di cinta. Fino al 19 aprile in orario 9-17 sarà in vigore un divieto di transito tra via della Pastorella e via dell’Olmeto. Inoltre lo stesso divieto sarà istituito anche nel tratto da via della Pastorella al confine comunale per i mezzi di larghezza superiore a 1,80 e di altezza superiore ai 3 metri. Percorso alternativo per i veicoli di larghezza superiore a 1,80 metri: via Desiderio da Settignano-via del Fossataccio-via della Pastorella-via dei Cioli.

Via del Giardino Serristori: per lavori con piattaforma aerea da lunedì 14 a mercoledì 16 aprile sarà chiuso il tratto via dei Renai-via di San Niccolò. Il provvedimento sarà in vigore dalle 9 alle 17.

Via Solferino: da lunedì 14 aprile sarà effettuato un intervento sulla copertura di un edificio. Fino al 18 aprile la circolazione sarà interrotta tra via Magenta e viale Fratelli Rosselli. Percorso alternativo per i veicoli diretti in viale Fratelli Rosselli: via Solferino-via Magenta-via Montebello.

Via Palazzuolo: lunedì 14 e martedì 15 aprile è in programma il posizionamento di una autogrù per sollevamento di materiali. Prevista la chiusura della direttrice via Palazzuolo (tra piazza degli Ottaviani e via del Porcellana)-piazza San Paolino-via di San Paolino. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da piazza Santa Maria Novella e diretti in via Palazzuolo/ piazza di San Paolino/via del Porcellana: via dei Fossi-piazza Goldoni-Borgo Ognissanti-via del Porcellana-via Palazzuolo.

Via Cherubini: lunedì 14 aprile per lavori con piattaforma aerea scatterà la chiusura del tratto tra via Modena e viale Matteotti (orario 9-18).

Via del Ferrale: per un nuovo allaccio alla rete idrica da martedì 15 aprile sarà interrotta la circolazione tra via del Donicato e via di Castelnuovo. Percorso alternativo da via del Donicato: via del Donicato-via Zipoli-via di Ugnano-via di Castelnuovo-via del Ferrale. Itinerario alternativo da via di Castelnuovo: via di Castelnuovo-via di Ugnano-via dei Pozzi di Mantignano-via del Tabernacolo-via di Ugnano-viuzzo di Ugnano-via del Donicato-via del Ferrale. L’intervento si concluderà il 23 aprile.

Via del Campuccio: per un trasloco martedì 15 aprile la strada sarà chiusa tra Borgo Tegolaio e via Romana (orario 9-16); nel tratto via delle Caldaie-Borgo Tegolaio scatterà il senso unico verso via delle Caldaie. Percorso alternativo per i veicoli autorizzati al tratto chiuso provenienti da Borgo Tegolaio diretti in via Romana : via del Campuccio-via delle Caldaie-via della Chiesa- via dei Serragli-piazza della Calza-via Romana.

Via Montebello: per lavori edili da martedì 15 a venerdì 18 aprile previsto un divieto di transito tra via Palestro e via Garibaldi; in via Garibaldi sarà inoltre istituito un senso unico da via Solferino verso via Montebello.

Viuzzo del Pozzetto: inizieranno martedì 15 aprile i lavori per la sostituzione della rete idrica con interruzione della circolazione tra via di San Piero in Palco e viale Europa. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in viuzzo del Pozzetto (lato di San Piero in Palco): viale Europa-via Olanda-via Portogallo-via Austria-via del Bisarno-via delle Lame-via di Badia a Ripoli-via di San Piero in Palco. Termine previsto 28 aprile.

Via Senese: da mercoledì 16 aprile sono in programma lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Nel tratto tra via del Gelsomino e via San Damiano sarà chiusa la revocata la corsia preferenziale e scatterà un senso unico in uscita città mentre nel tratto fra il numero civico 130 e via Beata Angelica sarà istituito un restringimento di carreggiata. Prevista anche la chiusura della corsia di via del Gelsomino tra il numero civico 118 e via Senese (per la sola corsia di immissione su via Senese per i veicoli diretto verso via San Gaggio). Itinerario alternativo per la chiusura della corsia preferenziale: via del Gelsomino-viale Megalotti-via Castelli. L’intervento si concluderà il 22 aprile.

Via di San Francesco di Paola: per l’allestimento di un cantiere edile mercoledì 16 aprile dalle 9 alle 17 sarà interrotta la circolazione tra viale Pratolini e via Burchiello. In via Burchiello sarà istituito un senso unico da via Pulci verso via di San Francesco di Paola. Percorso alternativo: via Pulci-via Burchiello-via di San Francesco di Paola.

Piazzale di Porta Romana: sarà effettuato in orario notturno un intervento con piattaforma aerea per la rimozione di paracinte. Dalle 21 di mercoledì 16 alle 6 di giovedì 17 aprile sarà interrotta la circolazione nella corsia diretta in piazza della Calza attraverso la porta lato via di Gusciana e nell’area di parcheggio compresa tra la porta lato via di Gusciana e viale Petrarca. Previsto un restringimento in piazza della Calza. L’intervento proseguirà la notte successiva, stesso orario, con interruzione della circolazione nella corsia diretta in piazza della Calza attraverso la porta lato viale Machiavelli.

Inoltre scatterà un senso unico alternato dalla rotatoria con piazza della Calza nella corsia che attraversa la porta centrale proveniente da piazza della Calza. Restringimento di carreggiata anche in piazza della Calza dalla porta lato viale Machiavelli alla corsia sottostante la porta centrale in uscita verso piazzale di Porta Romana. Itinerario alternativo fase 1 per i veicoli provenienti da piazzale di Porta Romana e diretti in via Romana: piazzale di Porta Romana-attraverso la porta lato viale Machiavelli-piazza della Calza-via Romana.

Percorso alternativo fase 2 per i veicoli provenienti da piazzale di Porta Romana e diretti in via Romana: piazzale di Porta Romana-attraverso la porta centrale in senso unico alternato-piazza della Calza-via Romana.

Via delle Cinque Vie: anche in questo caso si tratta di un allaccio alla rete idrica. Giovedì 17 e venerdì 18 aprile in orario 6-23 sarà in vigore un divieto di transito tra via Belisario Vinta e via di San Michele a Monteripaldi. Chiusa anche via dei Cavatori da via delle Cave di Monteripalti a via della Cinque Vie nella sola direttrice verso via delle Cinque Vie. Percorso alternativo per raggiungere via delle Cinque Vie lato via San Michele a Monteripaldi: via Belisario Vinta-via Fortini-via Santa Margherita a Montici-via Pian dei Giullari-via Righini-largo Fermi-piazzale del Poggio Imperiale-via di San Felice a Ema-via Silvani-via delle Cave di Monterripaldi-via delle Cinque Vie.

Percorso alternativo per raggiungere via delle Cinque Vie lato via Fortini: via delle Cinque Vie-via delle Cave di Monteripaldi-via San Felice a Ema-piazzale Poggio Imperiale-largo Fermi-via di San Leonardo-via Viviani-via Pian dei Giullari-via Santa Margherita a Montici-via Fortini-via de' Baldovini-via Coluccio Salutati-via di Ripoli-via del Larione-via Fortini-via delle Cinque Vie.

Via della Vigna Nuova: venerdì 18 aprile è in programma lo smontaggio di un ponteggio. Dalle 9.30 alle 19.30 sarà chiuso il tratto piazza dei Rucellai-via Tornabuoni. Percorso alternativo per i veicoli diretti provenienti lato Goldoni diretti in via degli Strozzi da: via del Moro-via del Sole-via della Spada-via degli Strozzi. Percorso alternativo per i veicoli in uscita dalle autorimesse di via dell'Inferno e diretti in via Panzani e Stazione da: via del Purgatorio-piazza dei Rucellai-via della Vigna Nuova-via dei Palchetti-via del Moro-via del Giglio-via Panzani oppure via del Sole-via della Spada-via degli Strozzi-via dei Vecchietti-via dei Cerretani-via Panzani.

Via La Marmora: dalle 22 di giovedì 17 alle 5.30 di venerdì 18 aprile sarà in vigore un divieto di transito tra via Venezia e via Modena. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza San Marco diretti in via Modena e via La Marmora: via Micheli-via Gino Capponi-via Venezia-via Cherubini-via Modena.