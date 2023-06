I fochi di San Giovanni visti dal cielo di Firenze

I "Fochi" di San Giovanni in diretta online, ripresi con il drone di Jacopovideo. E' il regalo che Nove da Firenze offre alla città di cui racconta la cronaca dal 1997.

Il drone, dal cielo sopra l’Arno, invierà online le immagini di luci e colori dei suggestivi fuochi d’artificio. Per godere appieno la bellezza dello spettacolo, la redazione di Nove da Firenze sta approntando una postazione giornalistica al Rari Concept Bistrò, sul lungarno Francesco Ferrucci, che consente uno sguardo esclusivo sul fiume.

Il culmine della giornata di festa del patrono di Firenze arriva intorno alle 22:00, quando da piazzale Michelangelo partiranno i “Fochi di San Giovanni”, uno show incandescente che lascerà tutti senza fiato. La serata più importante dell'estate fiorentina non è tale senza i fuochi. In principio, nel medioevo, erano veri e propri falò, lingue di saggina e segatura incendiate sotto la Loggia dei Lanzi, poi con l’avvento della polvere da sparo si è passati ai fuochi artificiali.

Questo evento straordinario chiamerà a raccolta tantissimi residenti e turisti che potranno scegliere il punto migliore per ammirare lo spettacolo luminoso sulla città: le posizioni perfette per stare con il naso all’insù sono i lungarni e i vari ponti del centro. Nove da Firenze sarà lì con le telecamere di Jacopovideo, per regalare anche a chi è lontano la possibilità di ammirare i fuochi d’artificio, grazie alla posizione del drone che domina il cielo cittadino. In questa prospettiva infatti i fuochi saranno incorniciati in un panorama unico: il loro scintillio creerà giochi luminosi grazie alla complicità delle luci della città.

La sera seguente, il 25 giugno, le immagini riprese da Jacopovideo, commentate dalla redazione di Nove da Firenze, torneranno in onda anche in tv, grazie a 50 Canale, canale 18 del digitale terrestre.