I colpi di fine mercato

Bobby Duncan e Rachid Ghezzal in viola. I nuovi arrivi già in campo la prossima gara interna allo Stadio “Artemio Franchi”?

Ultimi arrivi alla Fiorentina oggi al termine delle frenetiche trattative nell'ultimo giorno della finestra di trasferimento europea.

L'ACF ha acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rachid Ghezzal dal Leicester City Football Club. Ghezzal, nato a Decines-Charpieu (Francia) il 9 maggio del 1992 , in carriera ha indossato anche le maglie di Lione e Monaco. Il nuovo calciatore viola vanta, inoltre, 16 presenze e 1 gol con la maglia dell’Algeria. Ghezzal ha iniziato nelle giovanili del Lione dodicenne e ha firmato il suo primo contratto professionistico con il club nel 2010. L'ala ha trascorso due anni con il Lione B e ha fatto il suo debutto senior ad ottobre 2012 contro l'Hapoel Ironi Kiryat Shmona in UEFA Europa League. la migliore stagione dell'algerino con il Lione nel 2015/16 quando ha segnato otto gol in 29 partite della Ligue 1. Nella sua ultima stagione con il club, Ghezzal ha giocato 25 volte, raggiungendo la semifinale della UEFA Europa League, che ha chiuso al quarto posto in campionato. L'ala ha realizzato a Lione con un record di 14 gol e 20 assist nelle sue 110 presenze. Nell'agosto 2017, Ghezzal ha firmato per i campioni di Francia dell'AS Monaco e ha segnato 33 gol per il club, tra cui quattro presenze in UEFA Champions League. Il 26enne è stato convocato a giocare nella nazionale dell'Algeria. Ha fatto il suo debutto contro il Qatar a marzo 2015 e da allora è stato chiamato 13 volte. L'ala è stata inclusa nella squadra di Georges Leekens per l'Africa Cup of Nations 2017 e ha partecipato a tutte e tre le partite della fase a gironi. All'inizio della sua carriera in Inghilterra, Ghezzal ha segnato due volte, contro Fleetwood Town e Liverpool, rispettivamente in Coppa Carabao e Premier League.

La Fiorentina ha acquisito poi, a titolo definitivo, dal Liverpool FC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bobby Frederick Duncan. L'attaccante diciottenne si trasferisce in Italia dopo una stagione con il Liverpool, durante la quale ha segnato 32 gol nelle giovanili. Duncan ha segnato un pareggio cruciale per gli U18 nella finale di FA Youth Cup di aprile contro il Manchester City consentendo ai Reds di sollevare il trofeo per la quarta volta. Si è quindi allenato con la prima squadra in pre-stagione quest'estate, giocando alcuni minuti in cinque amichevoli e partecipando nel tour negli Stati Uniti.

ACF Fiorentina ha infine ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Diks all'Aarhus GF, sempre a titolo temporaneo, Gabriele Gori all’S.S. Arezzo 1923 e Riccardo Baroni alla Robur Siena. Difensore centrale classe 1998, Baroni vanta tre presenze in Nazionale U20 e 41 presenze in tra i professionisti. Ha vestito le maglie di Lucchese nel 2017/2018 ed Entella lo scorso anno, mettendo a segno un gol.