I Carnevali della Toscana

Il Quartiere 5 organizza diversi appuntamenti per festeggiare il Carnevale e regalare ore di svago e di divertimento, insieme alle associazioni che hanno aderito all’iniziativa. Tutti gli eventi prevedono la presenza di gruppi di animazione per intrattenere i bambini. Di seguito il programma:

Sabato 3 febbraio, ore 15 Carnevale dei Borghi nel Giardino di S. Piero a Quaracchi .

. Sabato 10 febbraio, ore 15 Carnevale in Piazza Morandi.

Sabato 10 febbraio, ore 15 Carnevale al Giardino di via Allori

Martedì 13 febbraio, ore 16 Piccolo spettacolo circense con postazione trucca-bimbi al Giardino Medaglie d’Oro, per finire verrà offerta la merenda.

Tutto pronto per il Carnevale di Pace 2024, organizzato dai Consigli di Quartiere 4 e 5 su due appuntamenti.

“Con il 2024 torna in grande stile il Carnevale di Pace – dichiarano i presidenti del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e del Quartiere 5 Cristiano Balli –, confermando l’unione in un unico abbraccio dei due coinvolgenti eventi carnevaleschi dei Quartieri 4 e 5 legati alla pace, alla multiculturalità, alla fratellanza e alla solidarietà fra i popoli. Perché l’unione fa la forza anche della pace e perché, in tempi come gli attuali, di unione e pace c’è sempre più bisogno.

Si inizia domenica 4 febbraio, alle 14.30, nel Q5 nella bella cornice del Parco di San Donato lato via di Novoli con il corteo che, attraversando via Pertini e piazza Ugo di Toscana, arriverà nella piazza interna per proseguire la festa con varie esibizioni. E si prosegue domenica 11, sempre alle 14.30 (il 18 in caso di maltempo), nel Q4, con il corteo iridato da Piazza dell’Isolotto al Parco di Villa Vogel e le esibizioni finali nella pista di pattinaggio. In entrambe le occasioni, comunità straniere, scout, associazioni culturali, scuole riempiranno di allegria e pace i cuori dei quartieri.

Invitiamo tutti a partecipare, magari ‘indossando’ l’arcobaleno e trovando il modo di rappresentare le culture e i popoli di tutto il mondo. Basta poco: anche un piccolo segno sarà comunque grande. La pace ha bisogno di tutti: nessuno si senta escluso. E i due appuntamenti del 4 e dell’11, con l’unione sempre più partecipata fra le due Comunità del Q4 e del Q5, saranno un policromo e multiplo inno alla pace intonato verso tutto il mondo. Vi aspettiamo!”.

Approfondimenti Domenica le sfilate del carnevale

“Un Carnevale di Pace che per due giorni animerà i Quartieri 4 e 5 all’insegna della solidarietà e della multiculturalità – ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini –. Un bellissimo esempio di comunità che si uniscono per celebrare il valore fondamentale di promozione della pace attraverso cortei, esibizioni e giochi in grado di coinvolgere bambini, famiglie, comunità straniere, associazioni culturali e scuole. Un’occasione per creare connessioni diffondendo gioia attraverso un arcobaleno di culture”.

“L’Italia è in piena crisi demografica – aggiunge Paolo Caldesi, dell’Associazione Piazza San Donato –, la politica incentiva le nascite mentre la popolazione mondiale in continuo incremento sta diventando insostenibile per il Pianeta. La gente scappa da guerre e carestie mentre da noi si diffonde la paura della sostituzione etnica. Venite tutti al Carnevale di Pace: capirete che il mondo è pieno di colori, non grigio di paura come chi lo vuole vedere al contrario. Non è un caso che la bandiera della pace sia un bellissimo arcobaleno”.

Grassina e le sue botteghe , con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, l’appuntamento è sabato 3 febbraio dalle 14.30 in piazza Umberto I. Ci saranno i gonfiabili per i bambini, la cioccolata e il vin brulè per i più grandi e la musica di Dj Muscas per ballare tutti insieme.

A Pistoia appuntamento, domenica 4 febbraio, con il Carnevale in piazza della Resistenza. A partire dalle 14 i carri allegorici torneranno ad animare e colorare il parco tra coriandoli e stelle filanti, per il divertimento di grandi e piccini. L’ingresso alla manifestazione, organizzata dal Comitato Cittadino con la compartecipazione del Comune di Pistoia, è previsto da piazza Leonardo da Vinci e da viale Arcadia all’incrocio con via Martiri della Fortezza.

Tutto pronto per il secondo fine settimana della 485^ edizione del Carnevale di Foiano della Chiana che dalla prima sfilata ha confermato il successo del format, sempre in crescita, pensato per tutti i gusti, dai più piccoli ai grandi. Il programma prenderà già il via sabato 3 febbraio, già dal venerdì sono previsti arrivi di camper e turisti da tutta Italia. «Ormai il format che stiamo portando avanti è una grande opportunità per tutto il territorio: dai camperisti ai turisti del fine settimana, un ottima scusa per visitare il borgo di Foiano grazie anche alla collaborazione con le associazioni locali, come la Pro Loco per le visite guidate», spiega il presidente dell’Associazione Carnevale, Andrea Capannelli.

Il programma del secondo fine settimana. Si parte il sabato 3 febbraio alle 21 in Galleria Furio del Furia con il “Carnevale per il sociale: disabilità ed inclusione, esperienza in Valdichiana” incontro e presentazione mostra fotografica “libro della giungla” a cura dei ragazzi del teatro sociale del Bucchero. Domenica 4 febbraio alle ore 12.15 sul palco centrale lo spettacolo: FOIANO – UN PO’ DI STORIA E TANTA FILOSOFIA di Enzo Ferraro, con Enzo Ferraro e Marcello Bernardini.

Nel pomeriggio poi le sfilate e gli spettacoli con i “7 Cervelli”. Proseguono le attività collaterali con la XIII Biennale Nazionale di Pittura e le altre mostre: in Sala Carbonaia “Verso l’Unesco”, Mostra dei manifesti storici dei carnevali aderenti alla candidatura e nella Sala Furio del Furia. La Pro Loco dalle ore 10 promuove Visite guidate del Centro storico con il Circuito Robbiano. Dalle 12 Carnevale dei Bambini con la Parata ValdichianaDisney: trucca bimbi, palloncini e giochi con gli eroi e i personaggi Disney.

Speciale spettacolo “Pirati dei Caraibi e le principesse Disney”. Dalle 11 in piazza Cavour sarà attiva l’area del Cibo di strada e di vendita prodotti del territorio a km 0. Alle ore 12.15 – Cooking Show special guests: Associazione Italiana Food Blogger con special Guest la foodblogger Silvia Tavella.

La 151° edizione del Carnevale di Viareggio si arricchisce di un evento ludico-sportivo unico nel suo genere: FarmaCity BurlaWalk, la prima camminata di carnevale in cui l'allegria e il colore saranno i protagonisti indiscussi. L'evento è nato da un'idea di FarmaCity e iCARE, in co-organizzazione con l'Amministrazione Comunale di Viareggio, SEI Versilia e in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio, con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e il divertimento, due elementi fondamentali per il benessere fisico e mentale oltre che supportare con la manifestazione le iniziative legate alla 151° edizione del Carnevale di Viareggio.

Sabato 10 febbraio 2024, nella splendida cornice della Passeggiata di Viareggio, andrà in scena la prima edizione di FarmaCity BurlaWalk, una manifestazione dedicata alla magia del Carnevale aperta a grandi e piccini che si svilupperà su 5 chilometri tra musica e coriandoli dalla Piazza Mazzini, alla Darsena, passando per la zona del Mercato e la Pineta di Ponente.

L'evento è dedicato alla memoria di Daniele Biagini: dedito dipendente di iCare scomparso prematuramente ad agosto 2023 e geniale cantautore, che ha scritto alcune tra le più amate canzoni contemporanee dedicate al Carnevale di Viareggio.

FarmaCity BurlaWalk non è una semplice camminata nella città del Carnevale ma una vera e propria festa nella festa con musica e intrattenimento prima e dopo la passeggiata in maschera. La manifestazione si terrà nel primo pomeriggio di sabato 10 febbraio con partenza e rientro in Piazza Mazzini, dove sarà allestito il Villaggio, che si animerà già dalle 13.00 per il ritiro del pacco gara. Alle 16.00 sulle note di "Solo amore" di Daniele Biagini verrà dato il via alla camminata con una spettacolare "coriandolo blast": un'esplosione di coriandoli che i partecipanti incontreranno poi in altri punti del percorso e all'arrivo, dove si terrà la festa di Carnevale con i dj set di Andrea Paci, Sebastian Lebigre e Christian Soldati.

I partecipanti in maschera potranno vincere uno dei tanti premi in palio: i migliori costumi, singoli o di gruppo, più originali o più divertenti, si porteranno a casa uno dei prodotti di cura e benessere della persona messi in palio da iCARE e FarmaCity, farmacie comunali della Città di Viareggio.