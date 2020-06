I bisogni in strada costano cari: super multa da 3333 euro

Un uomo è stato identificato e pesantemente sanzionato dalla Polizia Municipale di Firenze

Ieri è stato immortalato mentre espletava i suoi bisogni in strada e oggi è stato prontamente individuato e multato dalla Polizia Municipale. Si tratta di un uomo che ieri durante una manifestazione che si è svolta in centro, ha pensato bene di appartarsi per fare i suoi bisogni en plein air. Un gesto immortalato da foto e video che hanno iniziato a circolare sui social network e che hanno permesso alla Polizia Municipale di rintracciare l’uomo. Gli agenti oggi lo hanno infatti riconosciuto e fermato. Per lui è scattata la sanzione da 3.333 euro.