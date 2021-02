I 100 anni dall'uccisione di Spartaco Lavagnini

Oggi la presentazione di un libro in videoconferenza Cgil Firenze

Firenze, 25-2-2021 - “Spartaco il ferroviere - Vita, morte e memoria del ragionier Lavagnini antifascista”: è il titolo del libro di Andrea Mazzoni su Spartaco Lavagnini che sarà presentato in una videoconferenza oggi venerdì 26 febbraio (ore 17, in diretta Facebook sulla pagina CGIL Firenze). L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per i cento anni dall’uccisione di Lavagnini, che cadono il 27 febbraio.

La videoconferenza, organizzata da Cgil Firenze, Cgil Toscana, Filt Cgil Toscana e associazione Per il lavoro e la democrazia (in collaborazione con l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e col patrocinio del Comune di Firenze), vedrà la partecipazione dell’autore del libro, di Manuele Marigolli (presidente dell’associazione Per il lavoro e la democrazia, che ha finanziato la pubblicazione del libro col sostegno della Cgil), di Dalida Angelini (segretaria generale Cgil Toscana), di Paola Galgani (segretaria generale Cgil Firenze), di Monica Santucci (segretaria generale Filt Cgil Toscana), dell’assessore del Comune di Firenze Alessandro Martini e di Roberto Bianchi (vicepresidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza).

Il libro (presentazione scritta da Manuele Marigolli, introduzione di Roberto Bianchi), edito da Pentalinea e finito di stampare da pochi giorni, scritto con rigore storico e appassionata partecipazione da Andrea Mazzoni (fiorentino, classe 1957, per trent’anni docente di materie letterarie presso l’Itc Dagomari di Prato, città dove è stato consigliere comunale e assessore alla cultura), fornisce informazioni e rilegge con attenzione aspetti diversi della presenza sulla scena pubblica di Lavagnini. “Ai giovani non bisogna dare paternalistici consigli, ma esempi di vita vissuta, come diceva Pertini. Lavagnini, ucciso da carnefici che si rifacevano a una ideologia da disprezzare e sconfitta dalla storia, sacrificò la sua vita per rendere questo mondo migliore. Va combattuta la perdita di memoria e la mancanza di coscienza storica, che rendono i cittadini meno consapevoli e sviliscono la partecipazione alla vita democratica”, scrive Marigolli nella presentazione del libro.

L’ELENCO DELLE INIZIATIVE ISTITUZIONALI (FONTE: SITO DEL COMUNE DI FIRENZE)

- Venerdì 26 febbraio alle 17 sulla pagina Facebook di Cgil Firenze (facebook.com/cgilfirenze) in streaming la presentazione del libro di Andrea Mazzoni “Spartaco il ferroviere. Vita morte e memoria del ragionier Lavagnini antifascista”. Previsti interventi dell’assessore comunale Alessandro Martini, di Dalida Angelini segreteria generale Cgil Toscana, di Paola Galgani segretaria generale Camera del Lavoro di Firenze, di Monica Santucci segretaria generale Filt-Cgil Toscana, di Roberto Bianchi vicepresidente ISRT. Presente l’autore.

- Sabato 27 febbraio è in programma la deposizione di due corone sulla tomba di Lavagnini (alle 9) e presso la targa apposta sul luogo dell’assassinio in via Taddea 2 alla presenza dell’assessore Martini.

- Lunedì primo marzo nel consiglio comunale il presidente Milani ricorderà la figura di Lavagnini con una comunicazione.

- Inoltre per coinvolgere i cittadini e in particolare le nuove generazioni sono stati realizzati alcuni stendardi e un roll up dedicati a Lavagnini già posizionati lungo il viale intitolato al sindacalista e nell’istituto scolastico comprensivo Pieraccini, che ha sede sullo stesso viale