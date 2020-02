HOPS, dieci anni di amicizia, risate, birra e buon cibo

Fotogallery Alessandro Rella - PhotoPress.it

Tantissimi amici per celebrare il compleanno del Pub di riferimento dei fiorentini e non solo

HOPS festeggia i suoi primi dieci anni!!!



Il Pub che tutti vorremmo sotto casa, accogliente e caloroso dove il clima è talmente conviviale che ci si trova così bene da sentirsi in famiglia, praticamente a casa!



Arredamento Old Stile tutto in legno, con un bancone a L che sfoggia orgoglioso un esemplare unico di Spina da birra, fatta su misura, a 10 vie!

Esatto avete capito bene 10 buonissime birre alla spina... tutte diverse! E comunque, per chi non si dovesse accontentare c'è anche una ricchissima scelta di birre in bottiglia, Bionde, Blanche, Weiss, Ambrate, Aromatizzate insomma c'è l'imbarazzo dalla scelta!



La proposta gastronomica non è da meno. Ricca e gustosa, si spazia da Taglieri misti a Wurstel in tutte le salse, dallo Stinco bavarese agli Hamburger, fino ad arrivare agli squisitissimi dolci... tutto molto buono e con una particolare cura nella scelta delle materie prime, un esempio! La carne degli Hamburger viene direttamente dal vicino mercato di San Lorenzo!



La squadra dell’HOPS è capitanata da tre soci, tre amici...da sempre, Simone, Michele e Leonardo coadiuvati dal preziosissimo aiuto del Manager Paride.



La clientela che frequenta l’HOPS, non ha età, dai ragazzi che si ritrovano per mangiare qualcosa con gli amici a chi esce da lavoro e si ferma per una o più birrette defaticanti. Pub molto apprezzato anche dalla clientela straniera, che incuriosita dalle recensioni e dal passaparola decide di provarlo (facendo a loro volta ottime recensioni).

Da non sottovalutare l'ampio marciapiede, antistante al locale, che permette ai fumatori oppure ai più calorosi di gustarsi la bevuta all'aperto.



Diciamo che è un piacere farvi conoscere un posto che è in grado di far stare a proprio agio i clienti fin dalla prima pinta.

HOPS è aperto anche a pranzo, con una gestione e un menù dedicato per pranzi di lavoro, veloci ma sempre molto gustosi.

"Dio salvi la Birra" è il motto del Pub e questo la dice lunga!

HOPS Pub, Viale Spartaco Lavagnini, 7r. Firenze. +390553841786