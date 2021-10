Harlem Gospel Choir a Firenze prima di Natale

PH Simone Di Luca

Hanno cantato per due papi (Giovanni Paolo II e Benedetto XVI) e tre presidenti (Carter, Obama, Mandela), collaborato con tante star della musica, da Bono degli U2 a Keith Richards dei Rolling Stones.

Harlem Gospel Choir è il coro gospel più famoso al mondo e il primo coro gospel d’America. E grande è l’attesa per il loro ritorno sulle scene fiorentine, venerdì 17 dicembre al Teatro Verdi, nell’ambito del Back Where We Belong Tour.Inizio concerto ore 21. I biglietti (posti numerati da 20,70 a 39,10 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it.

Si accede con green pass. Info tel. 055.667566 – 055.212320 - info@prgfirenze.it - www.bitconcerti.it.Fondato nel 1986 da Allen Bailey per le celebrazioni del primo Martin Luther King Day, il coro è composto dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle chiese nere di Harlem e New York.Sul palco spaziano dal gospel tradizionale a quello contemporaneo - da “Oh Happy Day” ad “Amazing Grace” - con particolare attenzione al repertorio natalizio.

Non mancano incursioni nel jazz, nel blues, nel pop e nel rock: canzoni che arrivano nel profondo dell’anima diffondendo un messaggio di gioia e speranza, cercando di unire i popoli e le nazioni.Del resto, la versatilità è tra le principali caratteristiche dell’Harlem Gospel Choir: in oltre trent’anni di attività il coro ha collaborato, tra gli altri, con Bono Vox, Keith Richards, Michael Jackson, Paul McCartney, Diana Ross, Ben Harper e Prince. E ancora, la partecipazione al film degli U2 “Rattle and Hum” (nel brano «I still haven’t found what I’m looking for»), le esibizioni per Nelson Mandela, per i Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI e per la campagna elettorale di Barak Obama.

Profondamente radicata nella storia della schiavitù africana in America, la musica gospel affonda le origini nel 1700, quando gli schiavi portarono la loro eredità musicale in America, combinandola con la nuova fede cristiana. Il gospel ha resistito al passare dei secoli, si è evoluto e ha cambiato per sempre la storia musica: blues, soul e rock ‘n’ roll, hanno origine proprio dal gospel nero.Il tour è organizzato da VignaPR e AND Production in collaborazione con Imarts.