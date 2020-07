Half Marathon Firenze rinviata al 2021

Le quote degli iscritti trasferite automaticamente al prossimo anno

Uisp Firenze ha deciso il rinvio al 2021 dell'Half Marathon Firenze, inizialmente prevista per il 5 aprile e poi spostata in autunno per il rispetto delle norme di sicurezza anti Covid 19. Ad oggi le disposizioni volte a garantire la sicurezza dei partecipanti rendono difficoltosi gli aspetti organizzativi e logistici, da qui la decisione definitiva dell’annullamento di questa edizione.

Le quote degli iscritti sono trasferite automaticamente al prossimo anno.